El cambio funciona en Andalucía

A LO largo de este fin de semana el Partido Popular Andaluz está celebrando su XVI Congreso Autonómico en el que estamos trazando una hoja de ruta hacia el futuro inmediato de nuestra comunidad partiendo de un hecho determinante: el cambio que ha puesto en marcha Juanma Moreno en la Junta de Andalucía funciona. Y esto es así porque sirve a todos los andaluces por igual, integra el talento, olvida las siglas y respeta las leyes. Y uno de los vectores sobre los que pivota ese cambio es una política fiscal moderna que está yendo de menos a más: una Andalucía con menos impuestos y con más facilidades para emprender. Ese ha sido el contenido de la ponencia que he tenido el honor de presentar ante el Plenario de este encuentro, en la que se ha expuesto la hoja de ruta de Andalucía hacia un futuro cercano y realista en el que vamos a aprovechar todo el potencial del talento andaluz. Y para ello estamos dando el sitio que merece a la provincia de Almería, orillada durante décadas por el socialismo, que va está trasladando su modelo de esfuerzo e innovación al conjunto de Andalucía para hacer de nuestra comunidad un motor económico y una referencia para el conjunto de España. Esta ponencia no es un simple desarrollo teórico, sino que es el resultado directo de un proceso en el que Almería ha tenido un importante protagonismo, sumando las aportaciones de los protagonistas reales del cambio: representantes de la sociedad civil andaluza, que nos han hecho sugerencias y recomendaciones que hemos incorporado a esta ponencia y que hacen que el PP siga siendo el partido que más se parece a la sociedad de la que sale y a la que sirve. Por eso, el futuro de Andalucía pasa por el PP y el futuro de España pasa por Andalucía. Y para ello estamos sentando las bases de una Andalucía en la que se recaude menos, se gaste mejor y en la cada vez sea más fácil emprender, innovar y crear empleo y riqueza. El gobierno de Juanma Moreno lo está consiguiendo gastando menos y gastando mejor a través de una auténtica revolución que se resume en una modelo claro: bajada masiva de impuestos. Tenemos que ser capaces de creernos que el cambio ha llegado para quedarse y que ese cambio no es ser la alternativa de nada o de nadie: el cambio es creer en que Andalucía tiene el talento, la capacidad y el coraje de hacerse la dueña de un destino mejor para todos y convertirse en una referencia de futuro en España y en Europa.