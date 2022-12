El camino viejo de Almería

Almería no es una ciudad que esté sobrada de monumentos, pero tampoco tenemos que tener complejo de carecer de ellos, porque no es así. Contamos con la fortaleza árabe más grande de España después del conjunto de la Alhambra, la única catedral fortaleza conocida, que es única en su género; solo existe en España algo que se le puede parecer y es la iglesia de Turégano en la provincia de Segovia, pero claro no deja de ser una pequeña iglesia. También contamos con una de las diez estaciones de ferrocarril más bonitas de España, aunque sea dudoso que el AVE llegue a nuestra ciudad alguna vez. Dicho esto diré que tenemos dos problemas, el primero es que no sabemos vender lo que tenemos y el segundo la suciedad y abandono de lugares que forman parte de nuestro patrimonio, estén declarados BIC o no. Hace algunos años fui a Ibiza a pasar unos días y en una excursión a Formentera el guía nos llevó a un extremo de la isla para mostrarnos unas descaradas lagartijas que sobre una roca protegida del viento, disfrutaban de los tenues rayos de sol de marzo, de las que en Almería tenemos miles o tal vez millones. También nos vendieron con gran entusiasmo, las manchas de algas posidonia que había en la costa. Pensamos que en las playas de Roquetas tenemos verdaderas praderas de estas algas. Son vendedores natos, es decir catalanes. Tenemos que aprender a vender nuestros monumentos, nuestras playas, nuestro clima y nuestras tapas.

Pero hoy, de lo que quiero hablar realmente, es del llamado "Camino Viejo de Almería" concretamente del tramo que arranca de Pescadería y llega hasta la antigua cantera del muelle de Poniente. Este antiguo camino carretero es el que unía la capital con los pueblos de poniente hasta 1893 que el Ingeniero de Caminos Trías trazó la carretera de El Cañarete y partir de ese momento al antiguo camino se le empezó a llamar Camino Viejo, porque ya había otro mucho mejor en cuanto a anchura y prácticamente llano. Es posible e incluso probable que la antigua calzada romana del itinerario de Antonino que unía Urci (Pechina) con Turaniana en Aguadulce para continuar hasta Murgi (El Ejido) tuviera su trazado también por aquí, aunque no haya ningún documento que lo atestigüe; también podría ser de la época medieval. Este trazado es independiente de la calzada romana que unía Urci con Turaniana a través de Sierra de Gádor por donde discurre la carretera de Alicún.

Pues bien, la semana pasada hice este trozo de senderismo para mostrarle a dos amigos que me acompañaban, las ruinas que quedaban del esplendor y tránsito que tuvo esta carretera en el siglo XIX y tengo que confesar que sentí vergüenza ajena y no me refiero al estado de conservación de la misma, sino al estado de suciedad de la zona: esterillas, trozos de alfombras, botellas rotas de todo tipo, plásticos, ropa mugrienta descolorida por el sol, latas y envases de todo lo imaginable y hasta algunos animales muertos de los que ya solo quedaban sus esqueletos. Qué pena! porque las vistas son maravillosas: la bahía, el puerto y gran parte de la ciudad desde una perspectiva poco conocida.

El camino en sí ya es una reliquia, pues queda algún pequeño tramo empedrado y otros tramos están esculpidos en la roca con lo que su estado es bueno. Lo primero que encontramos en la ladera de la izquierda son restos de fundiciones con galerías de condensación. Poco más adelante, en la misma calzada hay una torre cilíndrica con un banco de piedra en su interior; se trata del antiguo fielato que existió casi desde siempre y que cuando se abrió la carretera del Cañarete la torre se quedó allí, pero el fielato se trasladó a su nuevo emplazamiento unos metros más abajo. Unos 50 metros más adelante y a la izquierda también, encontramos los asentamientos de los cañones de una Batería que estuvo ubicada aquí en la Guerra Civil, donde una pieza de 155mm. controlaba la entrada del puerto. Con muy poco esfuerzo y con el asesoramiento de algún artillero podría conservarse en buenas condiciones el emplazamiento de esta Batería, que ya forma parte de nuestra Historia. A la derecha encontramos también restos de alguna casa que sirvió de cobijo a la tropa de la pequeña unidad militar. También se pueden ver los restos de una antigua calera, horno donde la piedra caliza se transformaba en cal, producto que tanto se utilizó hasta mediados del siglo XX para blanquear y para hacer el mortero para la construcción, que ha quedado como un refrán: una de cal y dos de arena. El recorrido termina en una pared vertical, no apta para las personas que tengan vértigo; la sensación de vacío es tremenda. Se trata de la cantera que se empezó a explotar en 1883 para sacar bloques de piedra para construir el dique de Poniente de nuestro puerto, según proyecto de don José Trías Hernáiz. Un año antes se empezó a hacer el tendido de vía, por donde las vagonetas llevarían los bloques de piedra, al espigón que cerraría el puerto; vía a la que se le iban añadiendo raíles a medida que el dique avanzaba hacia el mar. Creo honestamente que este tramo de carretera se merece un trato mejor. No hace falta un proyecto ni ninguna obra costosa. Solamente limpiarlo dos o tres veces al año, arrancar algún matojo que impide el paso o retirar alguna piedra que obstruye el camino.