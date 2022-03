Todos los caminos el camino

Aunque indicadores como estos ya parezcan de otro tiempo, cuando las aplicaciones informáticas no quedaban al alcance de los teléfonos móviles y su uso para nada estaba tan extendido como en los días de hogaño —donde hacen falta señales de aviso ante los pasos de cebra, a fin de no atravesarlos sin mirar, distraídos con el móvil—, verdad es que señalan la dirección de los caminos y la distancia de los lugares, de modo que no quepa perderse por los ya más domésticos arrabales del mundo cercano. Ese que puede recorrerse con trazadas rutas para que los viajeros y paseantes puedan dirigir sus pasos por un itinerario a propósito. Si bien, no pocas veces, más conviene dejarse llevar por el errabundo trayecto de los pasos o de los caminos no señalados, y que de esa manera sorprenda lo imprevisto o el reclamo —del todo anónimo, por ello— de lo desconocido. Todos los caminos, entonces, participan de la genuina naturaleza del camino. Marca este la dirección que seguir y fija el destino, por lo que grande es su concurso y se presta a la metáfora cuando con el camino se refiere el devenir de los días. Y las distancias y los lugares toman forma de anhelos, de expectativas, sujetos a las encrucijadas del cruce de los caminos.