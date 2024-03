camisetas socialistas

Page e alegró de que en Galicia “no hubiera ganado Puigdemont”, y la vice Montero le reprochó que “uno siempre tiene que saber, cuando su equipo juega, cuál es la camiseta que uno lleva”.

¿Pero cuál es ahora la camiseta de este PSOE? Depende de la Comunidad Autónoma (o nación, perdón) donde se dispute el partido. Usted, doña María Jesús, tiene que hablar más clarito, que cuando surgió lo de Koldo (o, si lo prefiere, lo de ‘ese asesor del que usted me habla’), un periodista de El País le trasladó a Ábalos que, de sus ya célebres palabras (“Yo sé lo que yo haría”), se podía intuir que le abría la puerta de salida, y el ex de Transportes contestó: “Yo no tengo por qué intuir las cosas. (…) A mí las cosas se me dicen claritas”. Sí, ya, luego se las clarificaron, pero digo desde el principio.

A Page usted le tenía que haber aclarado desde el minuto uno cuál era la camiseta del PSOE en el partido de Galicia: “Mira, Emiliano, aquí salimos con la equipación del BNG de Ana Pontón, para que no gane la derecha, que lo sepas”. Para que no ganara la derecha en ningún sitio, ustedes tendrían que ejercer de lo que deberían ser, pero quien ahora piense en la prosperidad y la igualdad de todos, es un facha, como el dirigente socialista manchego. Sánchez ha hablado ya de la necesidad de “consolidar liderazgos fuertes” en los territorios, que incluso “trasciendan la marca del PSOE”. ¿Por qué? Pues porque esta marca, por culpa de este iluminado, poco a poco no venderá una escoba.

Así que según los terrenos donde se celebren los siguientes encuentros, habrá que apoyar a Bildu, al PNV, a Junts, a Esquerra, y allí donde no haya formaciones independentistas, habrá que inventarlas. Ya tarda Santos Cerdán en promover el Frente de Liberación Manchego (te vas a enterar, Page), el Bloque Soberanista Extremeño, la Unión Separatista Murciana, la Federación Nacionalista Andaluza, y por ahí.

“No podemos quedar ni un milímetro por detrás de lo que consigan Euskadi y Cataluña”, dijo Pontón durante la campaña. ¿Y quién quiere quedar a diez o doce metros, o a kilómetro y medio? Para que María Jesús baile tras cada escrutinio, el PSOE va a necesitar múltiples y diversas camisetas para sus candidatos, dirigentes y simpatizantes.

Vigilen que ningún asesor haga negocio con la compraventa.