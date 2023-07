La campaña por un lado y la vida por otro

El verano es el verano y está por encima de cualquier cosa, incluida la campaña electoral. Y esto no quiere decir que los ciudadanos no vayan el 23 de julio a ejercer su voto, que lo harán, pero los actos, mítines y toda la parafernalia que la acompaña pasan más desapercibidos. Como será la cosa que hasta el día de hoy, y falta una semana para que se vote, no ha habido un solo acto electoral más allá del que hizo Abascal en El Ejido en el inicio de campaña. El resto es buzoneo, entrevistas, mercadillos, cosas leves para no aburrir a los votantes y no pasar calor. Y es que resulta complejo acudir a una plaza de todos, por poner un ejemplo, con temperaturas de 40 grados a escuchar a tu candidato favorito, por mucho que quieras verlo y te apetezca conocer el programa.