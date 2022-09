Cada vez hay que estar más preparado para cualquier cosa, sin sorprendernos en exceso por nada. Pero es lamentable que ese "cualquier cosa" se deba más a la estupidez humana de la propuesta a la que ha de hacer frente, que a un supuesto reto que te va a hacer crecer como persona. El esperpento de declarar días de luto autonómico por un personaje extranjero asimilable a un rango de líder nacional, un Jefe de Estado en este caso, es de verdadera estupidez rayano en la estulticia de quien se viene arriba gracias al manejo con maestría, y a favor de obra, de los acontecimientos cotidianos.

Cuando escuché decir a la Presidenta de la CAM que declaraba tres días de luto por el fallecimiento de "la tita Lilybeth", tal y como gustan llamar los titulares de la Casa de Borbón a la difunta de la Casa de Windsor, pensé que no podía ser un lapsus sino uno de sus muchos brindis a la libertad a los que nos acostumbra la señora Díaz Ayuso: ¿estaría confundiendo a la persona de Isabel II de Inglaterra con Isabel II (madre del tatarabuelo de Felipe VI), la Reina Castiza que le diera el nombre al canal que provee del líquido elemento a quienes viven en Madrid y necesitan de sus aguas? Empecé a sentirme raro cuando nuestro homólogo declaró un día de luto "porque en Andalucía hay más de cincuenta mil británicos". No haremos posibles comparaciones…

Pero no, no es así. Aquí no hay lapsus: aquí lo que hay es un exceso por parte de todos los canales: "Los canales de Isabel II", podríamos nominarlo. Y es que no solo está siendo excesivo, a mi entender, ese tratamiento dado por estos dos presidentes autonómicos a la desaparición, por muerte natural, de la Reina del Reino Unido y de Irlanda del Norte. Todos los canales de televisión, ya sean públicos o privados, están en un sin parar dedicando gran parte de su programación al magno acontecimiento. ¿Es necesario? Nada debe haber ahora que nos lleve a poner la Corona Británica donde se merece: no; ahora lo que corresponde es enterrar al muerto. Pero todo esto está ocurriendo mientras que no es gran noticia la Diada, no es gran noticia que, desde la crítica al tope a la energía eléctrica, la Derecha proponga topar todas las energías, como tampoco parece interesante destacar que quien se ha muerto es cabeza tanto del Estado como de la Iglesia: un anacronismo innecesario de solventar, ¡pues respetan el Libremercado! Falta canal p'a tanta noticia.