Estoy cansado de que haya que recordar que se tiene que llevar la mascarilla puesta tapando boca y nariz. Estoy cansado de que los políticos pongan "cara de circunstancias" cada vez que aparecen en la TV para dar noticias relacionadas con la pandemia y hablen de sus sentimientos. Estoy cansado de que los administradores no nos informen exhaustiva y claramente de quiénes son sus consejeros sanitarios, ni de quiénes forman los comités de expertos que los asesoran. Estoy cansado de que algunos aparezcan para dar lo que algunas veces se asemeja a una charla "en torno al brasero" en vez de informar de lo que nos preocupa a los de a pie.

Estoy cansado de que haya políticos que se dediquen "a sus cosas", en vez de tener contacto con nosotros, por ninguno de los medios que tienen a su alcance y disposición. Estoy cansado de que "haya desaparecido" el Parlamento, y se utilice solamente lo imprescindible como para que nadie pueda decir que "se hacen cosas a sus espaldas". Estoy cansado de que se cambien las leyes de la educación, quitando pero no agregando, restando pero no sumando, ignorando pero no reconociendo, disminuyendo pero no aumentando las relaciones entre formación integral de personas, educación, conocimiento, futuro, adecuación a la globalización. Estoy cansado de que no se promocione el estudio de materias relacionadas con las personas, tales como Humanidades, Conducta y Creencias. Estoy cansado de que la educación no tenga el objetivo fundamental de formar personas libres de ignorancias y de adoctrinamientos. Estoy cansado de que todos los datos que dan sobre economía se reduzcan a las encuestas de paro, población activa y variación del P.I.B. Estoy cansado de que ni nombren la deuda pública, ni su evolución. Estoy cansado de que apenas se sepa algo de los sueldos de los "mandamases", dicho con todo respeto. Estoy cansado de que no nos digan cómo va la "recogida de dinero", o sea, el cobro de impuestos y tasas de todo tipo y de todas las administraciones, para saber cómo están evolucionando sus ingresos de todas las administraciones. Estoy cansado de tener la impresión de que vivo en un repetido y repetitivo día del trabajo, de los del general, sólo que con la pandemia en lugar de con la gimnasia, los toros y el fútbol.

Y, por último estoy cansado de que Almería no tenga tren ni estación de tren, y de que la carretera del Cañarete siga cerrada, pero eso sí, tratando de sujetar las piedras que caigan, en vez de evitar que caigan. Es nuestro sino: curar en vez de prevenir, ¡y así nos luce!