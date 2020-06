La capacidad de colaborar

Antonio estaba enamorado de Ángela. Se conocían desde pequeños. Su infancia no fue fácil, rodeados de delincuencia, drogas y todo tipo de abusos. A pesar de todo, se amaban, aunque sus vidas se alejaban cada vez más y más. Antonio, con mucho esfuerzo, consiguió sacar un título universitario. Ángela sucumbió a la influencia del entorno. Duraron un tiempo, pero la situación era insostenible. Ángela llegó a robarle, en plena calle, navaja en mano. Arrastró a su hermana y su mejor amigo al mismo círculo. Estuvieron todos en prisión. Así fue como Ángela y Antonio llegaron a convertirse en enemigos. Años después, en una carretera cercana, hubo un accidente de tráfico. Había un herido grave, sangrando abundantemente. Antonio había estudiado enfermería, y podía intentar mejorar la situación, mientras llamaban a emergencias, pero necesitaba sacar al conductor del coche. Él solo, no podía. Bajándose del primer coche del sentido contrario, apareció Ángela. Se miraron un segundo y no lo dudaron. Más tarde los médicos dijeron que le habían salvado la vida por su rápida actuación.

Cuando una idea, un acto, un argumento o una medida cualquiera, de nuestra vida cotidiana, de nuestro entorno cercano, de la escuela, entre jóvenes, adultos, profesionales o políticos es buena, lo es. Independientemente de quién lo diga, dónde lo diga o porqué lo diga. Independientemente de su pasado, de que seamos amigos o enemigos. El individualismo de nuestra sociedad hace que vayamos a lo fácil: agruparnos por afinidades, y despreciar a quienes tienen otras ideas, u otras formas de ir por la vida.

¿Seríamos todos capaces de colaborar, como hicieron Antonio y Ángela? ¿lo haríamos, en otras situaciones? ¿daríamos la razón a ese compañero de trabajo que nos ha hecho la vida imposible, cuando plantea algo constructivo e interesante? Ya se trate de un simple trabajo de clase, una idea del alumnado, un proyecto para la escuela, entre familias o incluso en nuestra vida cotidiana (nuestra comunidad de vecinos) o la vida política (por ejemplo, la reforma laboral), debemos ser capaces de distinguir las ideas, las propuestas y los argumentos, de quién los dice. No tiene ningún mérito sacar adelante una idea contando solo con tus amigos. Si de verdad queremos avanzar, hay que acabar con el discurso infantil del «con ese no me junto», y recordar que si una idea es buena, lo es. Da igual quién la proponga.