En el año 1998 publiqué un artículo en prensa con el título "Siglo XXI (y medio)" el cual, no sé si afortunada o desafortunadamente, esta de completa actualidad en estos momentos después de la reciente inauguración de la rehabilitación del Cargadero. Juzguen ustedes mismos. Todavía resuenan en el oído colectivo los ecos de El Derribo por antonomasia y la retina pública mantiene la imagen de la Primera Dama Local agachándose sobre nuestros problemas y apretando el botoncito que dio en el suelo con los huesos del edificio de Trino. Lo que arecía iba a ser el último canto del ruiseñor se está convirtiendo en el comienzo de una ópera bufa, con miles de voces opinando a diestro y siniestro. Acostumbrados como estábamos a bajar el Paseo y tener como visión de fondo la grácil y estilizada figura, de bellas proporciones y entonados colores, adornado con conocidos anagramas de las ondas y la política; acostumbrados como digo, a esa presencia permanente (solo distorsionada por el endémico atasco circulatorio), ahora que esa imagen se ha volatilizado, nos hemos dado cuenta que detrás hay algo más: Aleluya ¡el mar! Pues no, no hace falta ir tan lejos. Más cerca de nosotros está ese amasijo de hieros y piedras denominado El Cargadero de Mineral. ¿Es qué no lo habíamos visto antes? Claro, siempre pasando por debajo a toda prisa con la idea fija de darnos un baño en la playa, no habíamos reparado en su impresionante presencia. Pero ahora que Trino no nos embelesa con su canto, podemos oír nítidamente la voz metálica del ciempiés en permanente remojo. Mire usted por donde, una cosa trae a otra, y muerto el perro, se acabó la rabia, pero las pulgas no, y estas siguen dando saltos. Resulta que tenemos por estos lares una legión historiadores del Arte (de helarte no porque generalmente hace mucho calor), de especialistas estéticos aunque también estáticos, una pléyade de emprendedores activistas de la palabra, de incondicionales reconvertidos en el uso de goma-2, que a modo de Ejército de Salvación de las sanas costumbres, están dispuesto a aplicar sobre El Cargadero un tratamiento si cabe más severo, posiblemente con goma al cubo, que debe ser más fuerte. En una ciudad donde la imagen predominante de sus edificios es la tercera fachada, es decir: la medianera, símbolo de la más frenética y lucrativa, para unos pocos, claro, actividad edificatoria de los 60 y en donde por fin Almería (¿O deberíamos llamarla Almedianería?) despegó a los "tiempos modernos", la verdad es que no se entiende que pinta ese mecano reumático. Puede que otro día les cuente los motivos por los que personalmente prefiero mantener El Cargadero. La Historia, para bien o para mal, es de todos y ese sea posiblemente el motivo por el que todos nos permitimos opinar al respecto.

Hasta aquí un extracto de lo que se publicó en 1998. Hoy, 25 años después, afortunadamente podemos disfrutar de este magnífico ejemplo de arquitectura industrial que a buen seguro será un reclamo y un atractivo turístico para deleite de todos, almerienses y visitantes.