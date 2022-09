El carro que tira del PP

Hayefecto Feijóo, pero no es lo único que hay en el PP actual. Hay equipo y también entusiasmo, un sentimiento que echa abajo las barreras. El carro que tira hoy del PP se llama Feijóo, pero se llama también Juanma Moreno, el hombre que por primera vez en la historia ha conseguido una mayoría absoluta para el partido en Andalucía y que está ensayando el modelo que en buena parte promueve Feijóo para toda España.

El Foro Joly celebró en Madrid un encuentro con Juanma Moreno, presentado por Feijóo. El presidente del PP, más que hablar del andaluz explicó cómo se plantea el futuro del partido de los dos, qué medidas promueven para abordar los muchos problemas económicos y energéticos que hoy tiene España. La prueba de que se trataba de los dos hombres más destacados del partido es que, aparte de miembros de la ejecutiva nacional y andaluza, empresarios punteros y ese magma de personas que siempre se encuentran en los grandes eventos políticos y sociales, estaban en el Palace miembros del PP de siempre que, sin embargo, fueron apartados o se autoapartaron del PP de Casado, y que con su presencia querían demostrar públicamente que con Feijóo están cómodos, en casa.

Destacaban, entre ellos, Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre e Íñigo Méndez de Vigo, que llevaban tiempo desaparecidos en combate. Su presencia era prueba inequívoca de que Feijóo arrastra y aglutina, más allá de que en provincias se advierten desde hace meses acercamientos insólitos al PP. No es el caso de los mencionados; la mayoría de ellos viven apartados hoy de la política, pero con su presencia demostraban que este PP sí les gusta. Juanma Moreno lanzó propuestas fiscales rompedoras, con un ingrediente que deben tener en cuenta quienes intentan echarlas por tierra: datos. El presidente andaluz ofreció cifras que demostraban que bajar impuestos y reducir la presión fiscal incrementa los ingresos de las arcas públicas y, por tanto, la capacidad de utilizar esos ingresos para potenciar las partidas sociales… o para atraer inversores. Serán los expertos los que analicen en profundidad las iniciativas del PP, pero de momento algo de bueno deben tener cuando el Gobierno de Sánchez hace suyas algunas de ellas; por no mencionar que varias ya llevaban el copyright de Bruselas. Copiar lo que funciona es lo que hacen las personas inteligentes. Pero más allá de consideraciones sobre lo que hoy defiende el PP, hay hechos incuestionables: que hoy es el partido al que observa media España… y que Juanma Moreno y Núñez Feijóo son sus referentes indiscutibles. No es el único presidente autonómico, pero su mayoría absoluta se considera una heroicidad.