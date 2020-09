Querida Isabel: Por la presente te comunico haber recibido tu carta como Presidenta y Presidente de la muy Ilustre Comunidad de Madrid y cojo pluma, tintero y pliego de papel y me dispongo a contestarte. La Presidencia del Gobierno, el presidente del Gobierno y yo en nombre propio conocemos todos la situación en que se haya la muy ilustre Comunidad de Madrid respecto a la actual crisis sanitaria y debes saber que desde el Gobierno Central ponemos a tu disposición todos los medios y puestas en escena necesarias para comunicar a la ciudadanía nuestra intención de apoyar con todo el esfuerzo posible a tu/nuestra Comunidad en lo que precise como dicta nuestra Constitución y al amparo de la legislación vigente. Te comunico que si bien en el pasado reciente el Gobierno Central y el presidente ha adoptado las medidas pertinentes que procedían según su bien considerar y parecer, ahora y dado que se ha demostrado que dichas medidas han sido básicamente ineficientes, meramente propagandísticas y del desagrado de los votantes, dado que lo que correspondía a las comunidades lo asumía el Gobierno Central y lo que ahora sí compete al Gobierno Centra brindo en que lo asuman las Comunidades para que el desagrado de la ciudadanía y el deterioro de la economía lo asuman las comunidades, es decir, básicamente otros y yo me lave las manos y vuelva a la práctica de mi tarea principal que es jugar a promulgar leyes antifranquistas, tirar cruces de valles y según así me las vayan proponiendo mis socios de gobierno y cualquier otra ocurrencia que mantenga a la ciudadanía entretenida y contentos a los que necesito para sacar adelante los presupuestos generales del estado que al paso que vamos tendremos que prorrogar hasta los del Conde de Romanones y ya sabes que sin presupuestos no hay gobierno y sin gobierno no hay sillón y no me voy a meter otra vez en el lío de convocar elecciones por lo que, y concluyo, accedo a escenificar una visita a Ussía con el trayecto Moncloa-Puerta del Sol con todos los medios de comunicación y protocolo posibles para así demostrar mi presteza en la colaboración haciéndote notar que tendré que elegir coche oficial, ruta de trayecto y organigrama de seguridad, que seguro que el encuentro será fructífero en propaganda y me despediré con un cariñoso que te las ventiles solita y si gobernara mi partido otro gallo le cantaría. Suyo afectísimo, él, o sea, yo