La casa arde, pero todo va bien

Las preocupaciones actuales de los europeos (UE) y en particular para los españoles, es saber como van a terminar el fin del Mes, ya que los alquileres e Hipotecas no cesan de aumentar y no hablemos de la compra para el consumo familiar y los carburantes. Pero menos mal, que existen espacios de felicidad, los Financieros ven sus ganancias aumentar, los especuladores ven futuras buenas ocasiones para lograr a precio de saldo las viviendas de aquellos que no puedan seguir pagando las hipotecas. Debemos preocuparnos de los Políticos, íntegros, que han desde Bruselas conducido nuestras economías a un desarrollo sin precedente de la mediocridad, de Deudas de Estado, de inflación, de perdidas de industrias y de Mercados y naturalmente de recesión. Los Políticos en España, están muy inquietos porque se retiran las Banderas multicolores de ciertos balcones, de alcaldías logradas con la extrema Derecha; no se interrogan del porqué ha habido ese voto ciudadano, ni tampoco de las consecuencias futuras de las alianzas de la Derecha tradicional con una Ultra Derecha nostálgica de valores que ya no tienen cabida en el siglo 21, esperemos que no sea el siciliano abrazo de la muerte, ya que esto radicalizaría la Sociedad española. La posible mayoría parlamentaria que se perfila es muy compleja y si se logra, no estará unida por interés nacional, pero si por la ideología Social Demócrata, los intereses Nacionalistas regionales de las Autonomías y el miedo a que una obligada nueva consulta de una victoria a la Derecha prisionera de la ultra Derecha. Este panorama Político no se construye solo en España, también tiene lugar en Alemania, Francia, lo ha sido en Italia y Grecia y no hablemos de Polonia, Hungría y países Bálticos. Mientras tanto el mundo sigue avanzando, China ha firmado un acuerdo de libres intercambios con 14 países, asiáticos y Australia, Japón e Indonesia y Argelia. Argentina hará sus pagos al FMI en Yuanes. Rusia y China pondrán en valor la explotación del Litio de Bolivia y crearán industrias de transformación en este país. También construirán una central nuclear en Mali para abastecerlo en electricidad y han presentado el proyecto al Burkina-Faso, comprometiéndose a crear en “sitos” industrias de transformación de sus materias primas y de creación de bienes de consumo. Ya en Mali, Centro-África y el Burkina-Faso, construyen las infraestructuras indispensables para promover desarrollo. Rusia ha perdonado la Deuda de 23 Mil Millones de $US, que tenían países de África con ella y entregará gratuitamente 25 Mil Toneladas de trigo a los países de África, más necesitados. Si la UE lo permite, ya que es quien los tiene secuestrados en sus puertos, Rusia entregará 200 Mil toneladas de fertilizantes a los países de África más pobres. Rusia y China en 5 años, han hecho más en África que el Occidente colonial en 200 años, no nos extrañemos que 49 países sobre 54 de África, pese a las amenazas recibidas, han asistido a la reunión de San Petersburg y si echan a Occidente fuera del Continente africano no es casualidad, Occidente hoy trata de crear una guerra, utilizando contra Níger otros países de África que aún le son fieles, lo que implicaría a Mali, Burkina -Faso y Guinea (Conakry) y Argelia han advertido que no lo aceptarían e igual que China y Rusia. Mientras tanto, hoy se están creando polos económicos alrededor de la India, Brasil, África del Sur China, Rusia, Arabia Saudí, Colombia e Indonesia, estos polos guardaran sus conceptos culturales, políticos y religiosos específicos y se articularan con los BRICS+ en lo que concierne el aspecto económico definido voluntariamente y conforme al respeto de sus soberanías, nada de Directivas obligatorias a cumplir como hace Bruselas. Ya es irreversible, la UE se derrumba, sus Políticos ven el Mundo con mirada somnolienta y placida, ya que son los más inteligentes y portadores de valores universales únicos. En USA, más de 200 personas /día mueren en U por la Droga.