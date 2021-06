No , aunque haya copado titulares en la prensa local y nacional, no es noticia. No, aunque lo parezca, no es algo nuevo. Y no. No es otro caso aislado. Porque un caso aislado es algo puntual. Sin embargo lo de la corrupción en las filas del Partido Popular es un problema sistémico y estructural que afecta al ADN del propio partido y se vertebra a través de todas las redes de poder donde tienen presencia. Y no lo digo yo, lo dice la justicia. Prácticamente no hay semana en la que no conozcamos por la prensa un nuevo caso de corrupción del Partido Popular. El último ha sido en nuestra provincia. La semana pasada la UCO entraba en las dependencias de Diputación Provincial, en un operativo que se ha desarrollado en cinco provincias y coordinado desde el Juzgado de Barcelona para investigar posibles adjudicaciones irregulares por parte del Vicepresidente de Diputación, Óscar Liria, actualmente detenido y bajo disposición judicial.

Y es que esto de los casos aislados en Almería lo conocemos bien. Desde las palmeras del yerno de Amat hasta la famosa 'Caja B de Podemos' que resultó ser la 'Caja B del Partido Popular de Almería'. El coste de la corrupción en nuestro país ya está a niveles estratosféricos y el grueso de las imputaciones se las llevan miembros de las filas del PP. Los casos aislados les cuestan a los españoles ya 124.124.090.826€. Para hacernos una idea esto es cuatro veces la deuda pública de nuestro país, treinta dos veces la inversión en sanidad y cincuenta veces lo que se invierte en educación.

Andalucía, ostenta el triste título de ser la cabeza en el ranking de autonomías con más casos de corrupción, concretamente 138 casos abiertos a día de hoy. Perdón, 139 si contamos el de Diputación Provincial. Y el Partido Popular, sin duda, va a la cabeza con 262 causas abiertas actualmente y miles de imputados desde alcaldes y concejales hasta ex ministros.

El Partido Popular se enfrenta a dos años de juicios por diversos casos bastante mediáticos, desde los Papeles de Bárcenas, la Gürtel, la Púnica o la Kitchen, ahora también tenemos que sumarle el Caso de las Mascarillas de Almería. No sé vosotros, pero yo aún no conozco a ningún imputado y condenado por corrupción en las filas de Podemos. Que un partido que gobierna en cientos de municipios y autonomías cuente con este bagaje es para hacérselo mirar antes de volver a poner una papeleta suya en una urna.