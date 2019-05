Les despierta la tenue luz que inunda pálidamente la gruta, anunciando un nuevo día. Los hombres, fuertes y barbudos, se preparan, dispuestos a salir de caza. Las mujeres, de vientres hinchados, se amagan con dificultad, anidando en ellas vidas ajenas. La caverna les protege cual útero de Gea, mientras cuidan de los hijos, y de los que no pueden salir a cazar. Ellas observan las plantas, sus efectos cuando se ingieren, y con esa primera ciencia, nacida de la prolongada observación sobre ellas, experimentan alimentos, curas y, sobre todo, alucinógenos que los transportan a otras esferas. Los hombres vuelven cargados de carne y pieles, ellas les ofrecen sus experimentos, con la sabiduría adquirida durante las lunas en que han estado ausentes. Ellos admiran sus conocimientos, la capacidad de generar vida, adoran sus poderes ignotos, y nacen las primeras sacerdotisas. Miles de lunas cruzaron el firmamento, miles de soles iluminaron el cielo, coloreándose cada día de violeta, rosa o fuego, al caer en el horizonte, cual plomo sobre el agua, y esta admiración primigenia, fue sustituida por dominación. Ellos se volvieron poderosos, idearon armas complejas, iniciaron guerras y sometieron pueblos. Acumularon poder, y esas mujeres sabias, que durante miles de años fueron veneradas, como dadoras de vida y protectoras, fueron denigradas, hasta arrojarlas a la hoguera. De nuevo, miles de lunas y soles cruzaron el cielo, millones de tormentas lo estremecieron, la caverna que acogió a la especie durante milenios, pasó al imaginario colectivo, y primero las mujeres, seguidas de algunos hombres, exigieron igualdad y respeto, sus piernas sumisas desde el albor de los tiempos, se volvieron rebeldes, sus mentes se abrieron codiciosas de aprehender el saber acumulado, y cruzaron la invisible frontera de las tinieblas, en las que habían permanecido recluidas desde que salieron de la acogedora caverna, hasta el imperio de la ciencia y el poder, del que habían sido injustamente excluidas. Llegó rendida a casa, tras un día agotador, su vientre plano, delataba no haber albergado vidas, sus delicadas manos expertas en manejar tubos de ensayo en laboratorio, no habían sido desgastadas por las frías aguas de arroyos helados al lavar, había leído su tesis, la nota fue brillante, quizá llame a Pablo para brindar, y quizá hagan planes juntos. Abrió la cristalera y salió a la terraza, un leve estremecimiento recorrió su cuerpo, un cometa cruzó el cielo velozmente, y percibió una rara y desconocida sensación, quizá esas mujeres de las que proceden sus genes, se recreen en ella, observando el futuro a través de sus ojos. Ya no serán adoradas por sus conocimientos, ni albergadas en el útero acogedor de Gea, serán dueñas de su destino, tendrán, o no, hijos, participarán de la vida, más allá de la gruta desde la que, durante milenios vieron entrar los primeros rayos de luz al nacer el día.