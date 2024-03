La censura de la UDA

Me vais a permitir que hoy utilice este canal para hablar sobre nosotros y sobre algo que, no porque se lleve produciendo mucho tiempo sin que casi nadie diga nada sobre lo injusto, pero sobre todo lo peligroso que es, nosotros hayamos asumido. Como sabéis, el que suscribe es el único periodista de España que tiene la entrada vetada en un recinto deportivo, el Estadio de los Juegos Mediterráneos, propiedad de los almerienses (Ayuntamiento), aunque gestionado por la UD Almería y su CEO, Mohamed El Assy.

La cobardía de las instituciones almerienses, especialistas en ver un fuego y salir corriendo en dirección contraria, el silencio de la Asociación de la Prensa y la politización del corporativismo periodístico han sido claves para que se perpetúe esta situación ilegal, injusta y peligrosa por cuanto supone la aceptación de una conculcación de la ley y las libertades que, a diferencia de Egipto y de Arabia Saudí, rigen en este país.

Hemos aprendido a vivir con esta situación porque no vamos a decelerar en nuestra labor ni un segundo, porque sabemos cuál es nuestro trabajo y nada nos va a distraer de él, pero no olvidamos que se trata de una injusticia peligrosa. Pero la aceptación de los abusos de poder y las injusticias deja la puerta abierta a que vayan a más. El pasado viernes, el Almería presentaba a su nuevo entrenador, Pepe Mel, en ausencia de El Assy. El mando del acto de presentación quedó en manos de Juanjo Moreno, un tipo sobre el que tengo la peor opinión profesional y personal, en la que no voy a profundizar por respeto a este medio. A esa rueda de prensa acudió, en nombre de Radio Marca y esRadio Almería, mi compañero Juanje Reche, que fue el único de todos los presentes que pidió la palabra para preguntar a Mel y que vio, hasta en tres ocasiones, como el tal Moreno le negaba la posibilidad de preguntar, instando a sus compañeros a que pasaran el micro a otros sin dejarle ejercer su labor. Reche, un chaval joven que está empezando, pasó un muy mal rato, pero seguramente lo que no sabía era que, en esa situación, él era el que estaba sosteniendo la dignidad del periodismo y quien debería haber sentido vergüenza era quien no le dejó preguntar, ejerciendo de censor y barrera para que un periodista ejerciera su trabajo como los demás. A la UDA esto obviamente no le va a dar vergüenza. Mi gran duda es cómo hay tantísima gente en Almería que es capaz de mirar para otro lado mientras personajes de este nivel vienen a pisotear nuestros derechos a nuestro país.