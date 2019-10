Según publicó este diario el domingo, "Dos trabajadoras de la taquilla y cafetería del establecimiento de Yelmo Cines del centro comercial de Torrecárdenas resultaron heridas al ser aplastadas por las pantallas con el horario de las sesiones. Una decena de monitores de gran volumen y peso cayeron sobre las personas que se encontraban en los mostradores al ceder los portapantallas". La noticia se ilustraba con dos fotografías del lugar, aunque no del hecho que se narra, ocurrido, al parecer, el sábado. Resulta que con sólo un año de vida el Centro Comercial Torrecárdenas ha sufrido ya varios problemas semejantes. Primero fue el agua que se colaba en el establecimiento a chorros con las lluvias. Luego, unos paneles que cayeron sobre la gente. Ahora, una decena de monitores que "aplastan", dice el redactor de la noticia del domingo, a unas empleadas de la cafetería de los cines. Son demasiados percances ya, dada la juventud del edificio y de los negocios instalados en él. ¿Qué pasa con ese lugar, que resulta tan arriesgado para quienes deambulan por su interior?

Confieso que no conozco por dentro el Centro Comercial Torrecárdenas, ni sus cines, ni la cafetería en cuestión. Yo no acudí a aquello tan hortera y cateto -por más marqueting americano modernísimo que a algunos les pareciera- de la alfombra roja que conducía desde el centro de la ciudad a la "gran superficie", o "shopping", que así se llama también a veces a este tipo de comercios pluriempresariales, verdaderas catedrales del consumismo y del gasto. Y la verdad es que ahora, con dos empleadas "aplastadas", pues no me seduce en absoluto asomar por allí. Se oyó por Almería, a sólo unos meses de su inauguración, que ya vendían ese mastodóntico establecimiento por doscientos millones de euros. Lo que es el capitalismo puro y duro: lo construyeron a contrarreloj para venderlo acto seguido. A saber la operación financiera que ahí se fraguó. Lo cierto es que, a la vista del gafe que ha perseguido al lugar desde el principio, puede deducirse que se hizo deprisa y corriendo. Un "mantente mientras cobro" que han venido a sufrir ahora esas dos empleadas que quedaron ingresadas en Torrecárdenas, si bien fueron cinco los afectados. Se hace precisa una revisión de las normas constructivas de este tipo de negocios y un control de calidad exhaustivo para los lugares destinados a concentrar gran número de personas.