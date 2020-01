Todo a cero euros

En la conferencia que impartió el pasado jueves el sabio Emilio Lledó en la Universidad, a la hora de las preguntas alguien planteó la siguiente sesuda cuestión: "Si esta conferencia es para estudiantes, ¿por qué hay sitios reservados?. Se ve que estaba el preguntador emocionado por el contenido de la conferencia, excitado intelectualmente por las referencias a los clásicos griegos que don Emilio utilizó en su exposición. Cualquiera de nosotros hubiera estado exultante si, cuando joven, hubiera tenido la oportunidad de escuchar en vivo y en directo a un maestro de este calibre. Pero ahora parece que se valora poco una oportunidad de este nivel, porque la costumbre del gratis total se ha impuesto a golpe de frases entrecortadas emitidas por las redes, dicen que sociales. Todos tenemos derecho a todo. Gratis y ya. Porque yo me lo merezco. No se para nadie a pensar que el coste de esa conferencia "gratis" le ha costado al autor, no sólo el tiempo de prepararla, sino toda una vida de estudio, en este caso, noventa y dos años de trabajo y talento.

Cuando un espectáculo es gratis se valora menos y la gente entra al teatro o al concierto a ver qué hay y se sale en cuanto se aburre lo más mínimo. Lo que te cuesta poco, lo aprecias poco. O nada. Tal ocurre con los museos que, aunque se paga, es poco en comparación con las posibilidades de disfrute que ofrece. Eso sí, se aprovecha para hacerse miles de selfies con los cuadros famosos para poder decir "Pepito estuvo aquí", como se hacía antes (¿ahora también?) en las paredes de la Alhambra o de los aseos públicos. Otro aspecto de este comportamiento es el merecimiento. Yo me lo merezco, ¿por qué? ¿Por haber nacido en un país que se puede permitir tales lujos?. Los que han nacido en Haití o en Mali ¿no se lo merecen? ¡Ah! Haber pedido muerte. Y tampoco piensan que una vida a bajo coste traerá consigo -ya lo está trayendo- sueldos de bajo coste. Eso sí, los alquileres no van a ser de precio bajo porque los dueños son muy dueños de querer ganar tanta pasta como los altos directivos de las empresas. A ver cómo se las apañan entonces. Como decía el otro día un letrero en la puerta de un pequeño comercio: "Cierro dentro de dos semanas. Ya lo habéis conseguido. Seguid comprando en Amazon. Cuando os toquen las vacas flacas le echáis la culpa a los inmigrantes y a los independentistas".