La semana pasada tuvo lugar la presentación de la actuación a llevar a cabo en la zona del Cerro de San Cristóbal. Esta siempre ha sido mi obsesión desde que entré a formar parte de la corporación, constituyendo un enclave privilegiado y un monumento abandonado de la mano de Dios, nunca mejor dicho: una escultura de mármol obra de Navas Parejo bendecida en 1930, posteriormente restaurada por Perceval, y más recientemente por Mármoles Arriaga.

No es mi intención realizar una disquisición sobre la historia del Cerro, pero sí criticar el abandono que durante tantos años ha sufrido esta zona, máxime cuando se encuentra a espaldas de la Plaza de la Constitución, centro neurálgico de la administración local. No es de recibo que las administraciones hayan pasado de largo en tantas ocasiones para adecentar y hacer valer este lugar como mirador de la ciudad; no sólo para admirar la ciudad, sino para que sea ésta la que contemple elevándose orgulloso el Sagrado Corazón a ojos de todos los vecinos. En cualquier lugar del mundo se habría mejorado la iluminación, la ornamentación, el paisaje y su entorno, etc. Cierto es que las últimas intervenciones han sido objeto de actos vandálicos pero siempre se pueden buscar y encontrar soluciones para disuadir y evitar que aquellos que se ocupan en realizar destrozos en espacios y bienes públicos se vayan de rositas.

Las actuaciones planificadas y que se están llevando a cabo supondrán un revulsivo mayúsculo para una zona que lo demanda como agua de mayo. Qué duda cabe que no sólo ayudará la intervención en el Cerro, sino el Plan Integral Alcazaba-la Hoya-San Cristóbal en su conjunto, que contempla actuaciones en la Plaza Vieja, la Alcazaba, Parque de la Hoya (ahora Jardines del Mediterráneo), Plaza Careaga o Calle Pósito, todo ello para mejorar mediante una apuesta por la regeneración y revalorización de nuestro casco histórico, que tenemos la obligación de recuperar; tarea que ya completaron ciudades de nuestro entorno próximo, y que tenemos como asignatura pendiente.?

A pesar de haber transcurrido un mandato afectado y condicionado por hechos extraordinarios, me consuela el haber aportado mi granito de arena a que todos estos proyectos pudieran ver la luz para disfrute de los almerienses, apoyando al equipo de gobierno y mostrando plena predisposición en esta y otras tareas que a la larga han sido y serán de gran trascendencia para mi ciudad.