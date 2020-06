Una cerveza negra bien fría

Desde la terraza observaba a los bañistas, dándose el último chapuzón del día, mientras otros paseaban por la orilla del mar, lamiendo sus pies descalzos las suaves olas de la tarde en calma. Dentro, veía como ella se afanaba en disponer las copas del almuerzo en la vitrina, sus bellas manos de blanca y fina piel, rematada por unos dedos largos, de rosadas uñas redondeadas, le daban una elegancia indiscutible. Su melena de un rubio desvaído, cortada a lo garçon, enmarcando el ovalo de su cara angelical, le daban un aire juvenil. Llevaba una camiseta de rayas azules y blancas, muy marinera, que le caía sobre los hombros y remarcaban un pecho de adolescente, el pantalón tobillero de hilo y las bailarinas blancas, reforzaban su exquisita imagen veraniega. Ella sin embargo, llevaba unas sandalias sin tacón, una larga falda de lino rizada y una blusa holgada, con los brazos llenos de tintineantes pulseras de colores. Llevaba ya un buen rato esperándola, pero sabía que no saldría de allí hasta dejar todo colocado. Por fin, se dirigió a ella, y dijo: venga vamos a tomar ese trago. Pero las dos sabían que aún quedaba lo peor, a la hora de salir era un clásico la pérdida de las llaves. Nunca recordaba donde las había puesto la última vez que salió, así que hubo que levantar la casa hasta encontrarlas, cuando no estaban en un cajón olvidadas, junto con las sábanas recién planchadas, estaban en el frigo, dentro de la bolsa del pescado, donde las olvidó al volver. Pero eso nunca fue un problema, todos sabían ya donde había que buscar, un día tras otro se repetía la misma escena, y acabó por ser divertida "la búsqueda del tesoro". En un momento estaban en la calle, la brisa fresca de la tarde se dejaba notar en el rostro acalorado, era verano y en estas latitudes el calor se derramaba sobre la tierra, derritiendo todo cuanto tocaba. Recorrieron el paseo marítimo hasta llegar a su lugar favorito, una terraza acristalada sobre el puerto, desde la que se veía una espectacular puesta de sol, escuchando el vaivén de las olas chocando contra los cascos de los yates, allí amarrados. Se sentaron en la esquina, dominando con la vista toda la ciudad a un lado y el horizonte marino, por el otro. El camarero no tardó en llegar: que desean tomar?, preguntó solícito. Casi al unísono contestaron: una cerveza negra, bien fría, y un Aquarius. Antes de que se dieran cuenta, estaba allí la bandeja con la jarra de cerveza helada y espumosa, un vaso con su hielo y rodaja de limón, y la lata de Aquarius, que diligentemente colocó delante de cada una de ellas, según su intuición y larga experiencia de camarero. Riendo divertidas, hicieron cambio, la jarra de cerveza helada y el vaso de Aquarius chocaron en un chinchín ahogado por las risas, la abuela "marinera", con su típica flema dio un largo trago a su medio litro de cerveza, mientras la nieta Hippy, se atragantaba con su agua de limón.