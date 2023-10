AL perro no debe producirle sobresaltos el incremento de los precios de la cesta de la compra, pero acaso sí a quien lo tiene por mascota y, en la misma mano que sujeta la correa, lleva una garrafa de aceite, haciendo ostentación de la que, por el precio, parece una lujosa compra. Los algoritmos y las incompresibles -quizás por inexplicables- interpretaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC), así como el alcance de la inflación subyacente, resultan un arcano, un misterio oculto y difícil de conocer, ante la meridiana y bien patente evidencia de las etiquetas con los precios de los productos. Que hubieran de ponerse candados, en algunos supermercados, a las botellas o garrafas de aceite, como producto de primera necesidad, no es cuestión anecdótica, pues revela que el alza de los precios puede llevar a distintas y no siempre consentidas reacciones. Aunque, de momento, la resignación, esa paciente tolerancia ante las adversidades, lleve a revisar con detalle las ofertas, a cambiar de hábitos alimenticios, o a escrutar los productos ante la engañosa trampa de la “reduflación”, por la que se paga lo mismo por menos cantidad o tamaño de lo comprado. El perro pasea ajeno a estas cuitas, pero su dueña tal vez no.