El circo del Congreso

¡qué no ha salido la reforma laboral! ¡Qué sí, hombre! ¿Era "Sálvame" lo que veía? No, era la Cámara Baja y sus reacciones: la cara de Pedro 'Clooney' como si se le hubiese caído su Nespresso y el grito del campeón mundial de lanzamiento de aceitunas, Teodoro García Egea. Menudo espectáculo político "barriobajero" tuvimos que tragarnos hace una semana. Tanto unos como otros. Primero, el diputado del PP, Alberto Casero, que, según lo publicado, votó hasta tres veces mal. ¿En serio es tan difícil votar "sí", "no" o abstenerse? Si es el único trabajo que tiene que hacer, señor diputado. Póngase las comillas, claro. Aquí se ve lo preocupados que están los políticos por nuestro futuro. Déjense de jugar al "Candy Crush", como la ex presidenta del Congreso Celia Villalobos, y pónganse a trabajar con rigor.

Segundo, analizar el papel que jugó la señora Batet, presidenta del Congreso. Mintió en plena aprobación al afirmar que los miembros de la Mesa sabían lo ocurrido. Usted tiene que dar ejemplo, es la tercera autoridad más importante del país. Consenso por favor. Encima, nos enteramos de que no se han cumplido las normas de la Cámara y, para colmo, se publica un documento en donde usted se compromete a llamar a los diputados una vez voten telemáticamente para reconfirmar lo votado. Es una vergüenza la "calaña" política que nos representa en la actualidad. Todos van a lo suyo y a ponerse medallas. Pero también les digo: si hay una repetición de la votación, con tal de fastidiarse los unos a los otros, lo socios de Gobierno que votaron "no" (ERC), votarían "sí" para sacar los dientes al enemigo. Todo este espectáculo ha servido para comenzar la guerra. Y es que a dos días de las elecciones en Castilla y León este ha sido el tema estrella en los mítines por las tierras del buen vino. ¿Esa es la preocupación que tienen los ciudadanos? No, señores diputados y procuradores de las Cortes castellanoleonesas. Nos preocupa el empleo, comprar el pan sin problema, tener una educación buena para nuestros hijos, etc. Esto es por lo que hay que luchar y no gritar cual "hooligans": "Tongo, tongo". ¿Esta es la formación que piden para ser diputado? Aquí todo el mundo se apunta al carro. Total, no hace falta un master ni hablar varios idiomas. Basta con saber hacer este gran teatro. No pedimos tanto, rogamos seriedad y trabajar unidos por un futuro mejor para nuestro país. Miren, lo más moderno que he visto en política en los últimos días ha sido en la serie "Cuéntame" cuando Carrillo y Fraga se fumaban un pitillo para dialogar y trabajar unidos dejando atrás la guerra "tuitera"