La cita más esperada

Caminaba sola. Bajo un cielo gris y lluvioso. Los labios apretados, conteniendo su boca un torbellino de besos retenidos. El paso justo y sin prisa, de quien desea y teme a la vez, llegar a su destino. Levantó su mano estremecida por un vago temblor nervioso, pulsando el timbre con sus dedos largos y estilizados. Tenía las manos delicadas, enmadejadas en caricias detenidas en el tiempo. Escuchó nerviosa los pasos de la persona que se acercaba y que, en breves momentos, le abriría la puerta saludándola como siempre, con un fuerte apretón de manos y la franca sonrisa que la desarmaba por completo. Se habían citado el día anterior, y ella no había dormido desde entonces. Le conocía desde hacía apenas dos años, y ya era su mejor amigo y cómplice. Tantos años de soledad y silencio, y por fin llegó el, desde el primer momento supo que esta era la persona que había estado esperando desde hacía décadas. Como estás Irene? Le preguntó él, apoyando un brazo sobre sus hombros y conduciéndola hacia el interior de la estancia. Ella, como petrificada, apenas pudo contestarle. Siéntate y ponte cómoda, todo llega y hoy es el día definitivo, tu vida por fin te pertenecerá, le dijo, mientras se dirigía con parsimonia hacia la mesa de madera del fondo. Él caminaba tranquilo, con la seguridad de quien se mueve en su terreno, mientras ella le seguía con la mirada inquieta y la emoción contenida de una adolescente ante su primer beso. Quién se lo hubiese dicho hace unos años! Nunca habría creído ser capaz de dar semejante paso. Sus bellos ojos inundados de millones de lágrimas sin derramar, parecían un mar oscuro y embravecido, a punto de estallar en una tormenta tropical. Por fin, él abrió un cajón del escritorio, situado junto al ventanal, a través del que veía caer una fina lluvia sobre los cristales, produciendo un leve sonido, casi musical, al golpearlos con la delicadeza de un pianista. Sacó unos folios de una carpeta, y los dirigió en alto hacia ella: "Irene, tu manumisión! Ya eres libre, ves como no era tan difícil?. A ella le desapareció la tierra bajo sus pies, en unos segundos, pasaron por su mente los años de SORDA VIOLENCIA SUFRIDA EN SILENCIO, COMO SI DE UN LADRÓN SE TRATASE: sintió de nuevo en su interior los gritos silenciosos, las excusas para no volver a casa, las humillaciones, la invisibilidad en la que estuvo sumergida, el triste desamor en el que se instaló su vida durante años, hasta que su mejor amiga le presentó a su abogado. Los hijos que no tuvieron, lloraron ese día aliviados.