La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. La limpieza de las calle deja mucho que desear. Los empleados de la limpieza da pena y vergüenza verlos con pocos “ardiles” y les hablo de calles del centro. No sé cómo vigilan los capataces el trabajo de los barrenderos “pasotas”. Cuando andamos por las calles del centro, vemos lo sucias que están: papeles, latas, botellas vacías, cajetillas de tabaco, cacas de perros y una larga lista de desechos. Los perros hacen sus necesidades en paredes, aceras y al pie del mobiliario urbano, que se oxidan y quedan de por vida estropeados. El entorno de los contenedores o la limpieza específica en “puntos negros” es donde también se repiten acumulaciones de suciedad. La Policía Local tiene mucho que decir en este tema. ¿Cuántas multas ha puesto a los desaprensivos que dejan sus basuras fuera? ¿Denuncian a quien no recoge las cacas de su perro?La colaboración de la ciudadanía es imprescindible no dejando fuera la basura de los contenedores. Desde nuestro Ayuntamiento hay que hacer campañas agresivas de que hay que cuidar y respetar el mobiliario urbano, patrimonio de todos, porque entre todos lo pagamos.