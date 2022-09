La ciudadanía también existe

Presentado por Antonio Lao, el pasado lunes compareció ante los almerienses Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España. Hay que empezar felicitando la iniciativa del Grupo Joly, promoviendo la cultura y el debate público en nuestra ciudad, tan necesitada de ello. Se trata de una iniciativa excepcional a la que solo cabe desear continuidad.

En lo que a mi concierne, el acto además me permitió aclarar tres viejas hipótesis con las que vengo lidiando hace tiempo. En primer lugar, me confirmó la solvencia de los técnicos. Excelente la intervención del Gobernador desde el punto de vista discursivo, sin concesiones retóricas, firme, apoyada en datos y en experiencia directa. Transmitió al auditorio solidez y dominio solvente de la materia. Por tanto, se cumplieron sobradamente cumplidas las expectativas que despierta una figura de su envergadura. En segundo me aclaró definitivamente por qué la economía no es una ciencia. Al parecer, cada economista selecciona unos indicadores (y desecha otros), aplica unos índices (que son opinables) y realiza proyecciones (que no son firmes). Por tanto, trabajan entre una capacidad descriptiva limitada y un escaso poder predictivo. Siempre había pensado que se trataba del discurso de un saber (no un conocimiento). Pero gracias a Hernández de Cos he comprendido que, en realidad, constituye la manifestación de una opción ideológica. Un economista de la trinchera de enfrente tomaría otros indicadores, aplicaría otros índices, obtendría otras conclusiones y recomendaría otras recetas.

Por último, me ayudó a comprender cuál es el estatus real de la ciudadanía dentro de ese discurso. Ninguno. Solo unas horas después la prensa nacional recogía que en Madrid las asociaciones vecinales dan de comer a más de 1800 personas al día. A eso hay que sumar Cruz Roja y Cáritas, el resto de las ciudades españolas... Nada de ello, en cualquier caso, figura en los índices macroeconómicos. Las personas no existen, no respiran, no comen, ni se visten o pasan frío. Si acaso reparan en ello, entonces o bien no importa, o bien es un mal necesario, un obstáculo menor e inevitable.

El hecho descarnado, sin embargo, es que ninguno de nosotros tiene la más mínima responsabilidad en lo que sucede dentro de ese mundo conceptual. No somos agentes responsables ni de las explosiones inflacionistas, ni de las subidas de interés ni de ninguna otra clase de desequilibrio semejante. Sin embargo, sí somos quienes las sufrimos antes que nadie. Va siendo tiempo de recordar, y reclamar, que la ciudadanía también existe.