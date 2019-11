La clave hispanoamericana

Llevamos varios días entretenidos con las triquiñuelas de nuestros políticos: los memes con los abrazos, las especulaciones sobre cómo llegar a un acuerdo con Esquerra que no sea un acuerdo o las bromas sobre el silencio súbito del PP o de Cs. La verdad es que todo esto es lo de menos. La llegada de Podemos al Gobierno supone un cambio cualitativo y unas implicaciones que tardaremos siquiera en imaginar. Lo que importa ahora no es cómo vestir lo de la España plurinacional. La partida real no se está jugando ya aquí, en casa. Los inspiradores de Podemos surgen en Sudamérica. Y es allí donde se desarrolla el juego y donde se producen cambios decisivos. Las democracias más o menos liberales se hallan en claro retroceso. En Argentina vuelve el peronismo, en México está López Obrador, en Venezuela continúa Maduro y en Cuba siguen los de siempre. Estos meses asistimos, a la vez, a la desestabilización de Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. En esta operación nada puede venir mejor que contar con un gobierno en España que mueva el dinero y pare las posibles condenas -aunque sean retóricas- de la Unión Europea. Podemos ha nacido para esto y tiene un objetivo a largo plazo mientras el PP o el PSOE solo piensan en intereses menores como entrar en la Moncloa. Para ganar voluntades, Podemos cuenta además con un poderoso caballero. La cantidad de dinero que se mueve en Hispanoamérica es inimaginable y sin esas tonterías de las comisiones de control. Podemos lo sabe bien y tendrá la llave de la caja. Los Gurtel o los ERE van a ser calderilla a la hora de impulsar medios y movilizar a la gente. Habrá dinero para asar más de una vaca. Muchos Zapateros estarán encantados yendo de Buenos Aires a Caracas. Los empresarios de la élite se aprestarán a coger una parte del pastel. Mientras, la clase media tonteará con el móvil de última generación y pagará la fiesta hasta que el último euro se pierda en otras manos. La derecha piensa en unas elecciones dentro de un par de años cuando la deuda y la ausencia de planificación hagan aflorar los problemas económicos. Lo que no sabe es si esas elecciones se desarrollarán o no en las condiciones de las anteriores. A las 'democracias bolivarianas' y a los intereses que crean a su alrededor, no les falta imaginación a la hora de tejer y destejer normas y constituciones.