Otro clavo en el ataúd de los autónomos

No sabemos si algún desocupado como nosotros tuvo la ocurrencia de ver el viernes pasado el Telesur de mediodía. Tampoco sabemos si ese noticiero sigue llamándose Telesur, pero el caso es que nos llevamos un disgusto gordísimo al ver que la noticia del día, una vez presentadas las intervenciones del señor Presidente de la Junta de Andalucía, del señor Vicepresidente de la misma y del señor Consejero de Presidencia -por este orden, obviamente-, entraron en la noticia de portada: ¡Para el año que viene hay un subidón en la cuota de los trabajadores autónomos! Y se nos disparó la atención y la ansiedad por saber cuánto más había que apoquinar.

Parece ser que son 60 euros para los que paguen la cuota mínima (que son casi todos) y 254,70 para los heroicos cotizantes de la cuota máxima. Y ese terrorífico incremento ¿es diario? No; ¿es mensual? No, ¿entonces, anual? Pues sí, anual. A partir de ahí, más de la mitad del telediariosur se ocupó con entrevistas a los damnificados y perjudicados varios: taxistas, kiosqueros, vendedores ambulantes de lotería, pequeños hosteleros, etcétera, echándole la culpa de sus desgracias presentes, pasadas y futuro (que lo ven más oscuro que Antonio Molina trabajando en el carbón) al Gobierno. Central, por supuesto, que el autonómico también se une a las protestas por esta subida drástica tanto como los afectados. Y es que no es para menos: cada mes tendrán que desembolsar 4,95 euros adicionales, un 1,7% de brutal incremento.

Por eso es fácilmente comprensible el pavor del Gobierno andaluz ante esta hecatombe próxima. Y más teniendo en cuenta que los pocos autónomos que cotizan el máximo van a tener que pagar 21,20 euros más al mes. Quizá para compensar semejante atraco, la Junta va a bajar varios impuestos andaluces, aunque da la casualidad que pocos pobres se van a ver afectados por las bajadas en impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o sucesiones y donaciones. Si la Junta quisiera de verdad establecer más progresividad en sus impuestos solo tendría que bajar, más de lo que anuncia, la cuota autonómica del IRPF, que casualmente es de las más altas de España. Y encima, como la mayoría de los autónomos está en módulos, poco les va a afectar esa reducción del IRPF andaluz, porque sus ingresos tributan según lo que sale de aplicar el módulo, no del volumen de sus ventas ni de sus ganancias, ya que no están obligados a llevar contabilidad.