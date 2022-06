El clima que viene

Desde hace más de tres décadas, los científicos vienen advirtiendo sobre el aumento progresivo de la temperatura de nuestro planeta. Desde los mayas hasta el poderoso Imperio Romano, multitud de civilizaciones se han visto afectadas por cambios climáticos naturales. Sin embargo, una característica inédita del cambio climático actual es su origen, indudablemente ligado al ser humano. Algunos estudios sugieren que, incluso si reducimos al mínimo las emisiones de CO2 actuales, ya es tarde, y dentro de unas décadas nuestro planeta será muy distinto al que conocemos. La pregunta ahora es: ¿podremos minimizar las consecuencias catastróficas que auguran las previsiones más pesimistas?

Algunos lectores se sorprenderán al conocer que la temperatura media de la Tierra fue 8ºC superior a la actual hace "tan solo" 100 millones de años, mucho antes de que el ser humano entrara en escena. De hecho, alguien se podría preguntar, ¿por qué preocupa tanto el cambio climático actual si el clima ha variado de forma natural en el pasado? La respuesta está en la rapidez con la que se está produciendo este cambio, así como en su impacto letal sobre los ecosistemas, como refleja la pérdida masiva de hábitats y especies. Los corales ya no pueden vivir en aguas tan cálidas, los osos polares ya no tienen territorios helados para campar a sus anchas, las corrientes marinas están cambiando y, en consecuencia, los caladeros se quedan sin peces.

Muchos se habrán visto sorprendidos recientemente por algunos fenómenos meteorológicos extremos y habrá quién dirá: "el tiempo se ha vuelto loco". Episodios de calima sahariana que ni los más ancianos del lugar conocían, nevadas al más puro "estilo Filomena" que paralizan países enteros durante semanas, olas de calor que cada vez son más tempranas e intensas y pandemias que, desgraciadamente, se irán haciendo habituales. ¡Que no le engañen! no es una casualidad. Ni duda cabe que nuestros políticos no están a la altura de un problema global de tales dimensiones. Algunos incluso se disfrazan de pseudocientíficos para regurgitar que la mano del hombre en el cambio climático "no se puede probar" y aseguran que la "crisis energética actual es una consecuencia del fanatismo climático". Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni espejo que aguante el reflejo de una sociedad poco solidaria con las generaciones futuras.