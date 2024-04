N OS contaba hace unos días Iván Gómez en las páginas de este diario lo que se piensa de nuestra provincia y sus puertos en esa unión de intereses a la hora de poner en marcha una operación de turismo en el mar de Alborán, obviando totalmente a la provincia de Almería. No tardaron en rectificar, justo es reconocerlo, pero los caballeros en cuestión, y las señoras participantes en la reunión, habían metido la patita, con perdón, pero hasta el corvejón. Salieron con la patraña de que se trataba de un primer estudio, pero que en el segundo (o en el tercero, o en el cuarto, decimos nosotros), Almería estaría presente. En esta ocasión no era la madrasta Sevilla la que renegaba de una de sus hijas. Era la Málaga de Moreno Bonilla, Juanma, la que dejaba de lado los intereses de Almería en lo que a la economía azul se refiere y al turismo se dedica. Es de suponer que el señor presidente no estaba enterado de lo que este clúster marítimo estaba llevando a cabo sobre el mar de Alborán. Bastante ha tenido el hombre con la preparación del viaje para postrar su humildad ante Francisco.

Dicen que le pidió al Papa agua para Andalucía, y llegó la misma, pero lo mismo que con lo del mar Alborán y los amigos reunidos en Málaga, debió incidir sus oraciones en la parte de la baja Andalucía, pues lo que es en nuestra provincia, buena parte del levante se quedó con las ganas de que los ángeles de Francisco nos regaran con lluvia abundante.

Durante la Semana de Pasión ya se comprobó lo que el canalillo de Sevilla quiere a Almería más bien poco. Pero paciencia, decíamos cuando estaba el Psoe en el poder, llegará el Pp y arreglará esta historia. Cinco años, cinco, un lustro, y vemos que todo sigue igual, que el canalillo es de Sevilla y de los sevillanos, y que lo que ocurra en otros provincias, caso de Almería, no tiene una mayor resonancia en los aledaños del padre Betis. Y eso que dicen que nace en las sierras de esta tierra nuestra.

Pero volviendo al artículo de Iván Gómez, lo que me ha llamado la atención es el silencio mantenido por el consejero de colores de la Junta, también de la llamada economía azul, don Ramón Fernández Pacheco. Es posible que uno de estos día aparezca su cara a decirnos algo, pero me da la impresión de que ha perdido la primera y más importante oportunidad. Y no puedo por menos que preguntarle: ¿Sabía usted en lo que estaba trabajando ese Clúster del Alborán? ¿Era usted consciente de que a Almería la estaban dejando fuera?

En estas manos estamos.