El coche eléctrico está en dificultad

Es posiblemente el fin de la fabricación del coche eléctrico en la UE y probablemente en USA, donde más de 3.600 directores de sucursales de ventas han manifestado por escrito su inquietud ante la muy poca venta de estos vehículos. En la UE, el gobierno alemán ha anunciado, que a partir del 31/ 01 / 2024 no compensará a los compradores de coches eléctricos. Esta decisión crea un problema económico a Volkswagen que ha debido parar su fabricación y pone en causa el proyecto de montar en Canadá una fábrica de baterías, sus inversiones no han logrado rentabilizarse. La supresión de la ayuda estatal, pone el precio del coche a un nivel exorbitante, en comparación al coche tradicional, que hoy se beneficia de combustibles más elaborados y menos contaminantes. Los “Verdes” olvidan que las plantas consumes CO2, sin este gas no habría agricultura. El coche eléctrico, beneficia a China, ya que los motores eléctricos y las baterías son chinas, su fabricación requiere metales (17) contenidos en las llamadas tierras raras, cuyos yacimientos se encuentran en China en un 60% y un 20% en Irán, Rusia y Afganistán, se añade que China dispone del monopolio de la tecnología que permite disociar los 17 minerales contenidos en las tierras raras, ya que cada uno de ellos tiene una función diferente en la elaboración de las baterías, de los motores eléctricos y también de los componentes electrónicos, China también dispone de la tecnología que permite a los fabricantes de baterías, recuperar las que estén fuera de servicio y reciclarlas. El presidente de China, el 23 /12 /2023, firmó el decreto que prohibe la venta y transmisión de todo aquello relacionado con las tecnologías de extracción de los minerales en las tierras raras también pone medidas restrictivas en lo que concierne la venta de las tierras raras y de los metales extraídos. China, va a invadir el Mercado de la UE con sus coches eléctricos a precio del que es de combustión y que se se fábrica en la UE, en la UE hay 248 Millones de vehículos de gasolina y Diesel que según los “Verdes“ de Bruselas deben de ser sustituidos por el eléctrico a partir del 2030. La industria del automóvil en China, no sufrirá consecuencias, ya que su política de utilización del coche eléctrico tiene dos objetivos- reducir el consumo de gasolina y Diesel, dedicar el uso del coche eléctrica a los desplazamientos de mediana distancia en las ciudades, para los largos recorridos en el país, los transportes en tren gran velocidad o en avión, resultan más económicos y rápidos. Francia, ha lanzado un programa de construcción de Mini centrales atómicas, equipadas con nuevas tecnologías y cuya capacidad de producción puede alimentar ciudades o comarcas de un Millón de habitantes y que también servirán para abastecer en energía el parque de coches eléctricos. La decisión económica tomada por Alemania de no financiar parte de la compra del coche eléctrico, influencia también a las industrias francesas del automóvil (Renault y PSA)-Citroën) y compromete el proyecto en curso para aumentar el potencial de producción eléctrica de Francia, por lo tanto, para no penalizar este proyecto, Francia abrirá su Mercado al coche eléctrico fabricado en China, que serán comercializados a un precio similar a los automóviles a combustión interna, esta situación hace correr un gran riesgo a la industria del Automóvil en Alemania, debido a que los coches Mercedes-Benz y los de Volkswagen de gasolina y Diesel, tendrán un precio superior al de China, “ecológico” eléctrico, que además se beneficia del efecto moda creado por los Verdes de Bruselas. El año 2024 va a ser una caja de sorpresas.