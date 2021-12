Las colas de doña Manolita

Como se dice ahora, ya es "un clásico" de la Navidad: las enormes colas delante de la administración de loterías Doña Manolita. Ocurre también en otras ciudades en los despachos que más venden, pero para los telediarios lo primero es Madrid. Este año puede haberse batido el récord de gente, y si se hubiera respetado la distancia de seguridad la fila habría llegado algunos días a Alcalá de Henares. Yo no creo que cada año seamos más tontos y, encima, los informativos se empeñen en recordárnoslo, ya que la probabilidad de que pilles el Gordo con un décimo es la misma lo compres donde lo compres, sino que tenemos la necesidad de exhibirnos todo el rato, no importa donde. En otro tiempo se acercaba a esa cola una reportera y muchos procuraban no salir y menos hablar, se tapaban la cara con la bufanda: sabían que muy inteligentes no eran por estar allí pasando frío, y no querían ser reconocidos; pero, ¡ay!, estaba la superstición, a veces más poderosa que el raciocinio. Hoy, en cambio, la gente lo que quiere es que la vean allí, sobre todo los más jóvenes, para quienes lo primero es el postureo y hacerse doscientos selfies para subirlos las redes: si no pudieran exhibirse, no irían. Ahora bien, ¿por qué las televisiones nos dan la misma tabarra todas las navidades? Que si yo llevo aquí cuatro horas, que si yo llegué a las siete… ¿No podrían, sobre todo las privadas, innovar un poquito? De paso subirían la audiencia.

--Buenos días, ¿usted cómo es tan memo de aguantar aquí siete horas, pudiendo comprar el décimo en otra administración que no haya nadie?

--Perdone, pero yo a usted no le he faltado.

--¡Es que hay que tener dedo y medio de frente, oiga, para levantarse a las cinco de la madrugada y venir corriendo aquí a coger sitio! Si tras varias provocaciones, el buen señor mostrara la paciencia del santo Job y nadie saliera en su defensa dispuesto a montar la bronca, habría que cambiar de presa hasta que, finalmente, se organizara una trifulca en la cola que subiera catorce puntos el share: "Muchas gracias por elegirnos ayer, ¡fuimos el telediario más visto de todas las cadenas! Y el balance final fue de treinta heridos pero ninguno de gravedad".