El mundo de las dictaduras se alimenta de las emociones. Los 'grandes líderes', Hitler, Lenin, Mao o, más recientemente, los Perón, Castro, Chávez, todos ellos han sido venerados con fervor religioso. Mantener esa reverencia supone imponer una terrible represión policial y un férreo control sobre la prensa y las mentes. Solo en ese ambiente el líder se convierte en un hombre providencial, capaz de imponer su voluntad. A cambio, los ciudadanos pierden sus derechos y reciben como compensación la fantasía de estar todos unidos frente a la adversidad o el enemigo exterior.

El mundo de las democracias resulta, en cambio, siempre decepcionante. Es el mundo de los chusqueros de Suárez, de los PNNs de González, que hoy pasarían casi por gigantes. El color de la democracia es el gris. No se basa en el entusiasmo, sino en la desconfianza. La democracia parte de la idea de que cualquier hombre en el gobierno tiende a abusar, a mentir, para conservar el poder. Exige mantener una vigilancia estricta sobre sus actos. Los pueblos con una cierta cultura democrática saben que cualquier líder al final se convierte en un cáncer y que el único remedio es prohibirle seguir cuando pasan 8, 10, 12 años. Pero este saber no se adquiere espontáneamente. Sin llegar a los extremos mencionados, hemos visto ya cómo la confianza absoluta depositada en Felipe González originó muchos de los desastres que hoy nos afectan. En Corazón tan blanco, Javier Marías imagina una conversación entre Margaret Thatcher y Felipe González. Los dos añoran en el fondo el carisma, el poder de los dictadores, no tener que pelear cada acuerdo con la oposición, con su propio partido. Ambos aceptan, sin embargo, que es un deseo imposible de realizar. Pero ¿y los de ahora? Pertenecen a una generación que creció en pleno desarrollo económico, con las series de televisión como norte, y que está acostumbrada a satisfacer sus caprichos. Detestan el gris. Añoran su Juego de Tronos y sienten que la deuda, la prensa o la separación de poderes son solo un estorbo. Sospechan que basta con dar un puñetazo sobre la mesa para que los demás se aparten y para que la ensoñación se convierta en una realidad como en los videojuegos.

Lo malo es que las fantasías y las alucinaciones se repiten en la historia y salen adelante cíclicamente. Luego, cuando de nada sirve quejarse, llega siempre la factura.