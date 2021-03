Las comidas de "las eras"

El restaurante Las Eras es como un templo para el socialismo. Allí se han celebrado Comités y se ha conspirado lo más grande desde la época de José Batlles. Ha llovido mucho desde entonces, auque al ser Tabernas no crean que tanto. A lo que vamos. Nos cuentan que el pasado viernes en Las Eras se dieron cita tres amigos a comer, aunque viendo los protagonistas daríamos lo que fuera por conocer lo que se dijo. Y si no, apunten los nombres: José Antonio Amate, jubilado, pero no de la política; el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla y el "comisario" y secretario de la agrupación local, Indalecio Gutiérrez.