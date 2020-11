Los comisionistas parlamentarios

De los más de 36 millones de euros que cuesta a los andaluces cada año el parlamento autonómico, casi 15 millones se destinan a abonar sueldos, salarios y asimilados. Así figura en la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 cuyo informe y aprobación se sustanció en el Pleno del Parlamento en, aproximadamente, 30 segundos. Dentro de esos 15 millones están los salarios de los diputados, no así los sueldos que perciben aquellos que son contratados por los grupos parlamentarios, cuyas subvenciones anuales superan los 10 millones. Los salarios de los diputados son públicos, pudiéndose consultar la nómina mensual de cada diputado en la web del Parlamento. En el documento no aparecen, no obstante, los gastos por desplazamiento que se abonan a cada diputado, pero si los complementos que perciben por razón del cargo. Aquellos que presiden una comisión, por ejemplo, reciben un complemento mensual de 530'30euros. ¿Qué sucede si una comisión no se ha reunido ni ha llevado a cabo trabajo alguno desde su constitución al inicio de la legislatura? Sucede que, pese a la evidente falta de justificación, el diputado que preside dicha comisión sigue percibiendo dicho complemento mensual. Algo escandaloso a los ojos de los andaluces, que pueden llegar a pensar que quien preside una comisión así es una especie de comisionista. Comisionista parlamentario, en este caso. Hace unas semanas traté de hacer llegar esta inquietud al presidente de una de esas comisiones que no realiza ninguna labor. Los servicios de la cámara me hicieron ver que el reglamento no contempla la posibilidad de hacer preguntas a los presidentes de las comisiones. Vaya por Dios. Aprovecharé la oportunidad para hacer públicas las preguntas que quedaron sin responder en el Parlamento: Desde su constitución en febrero de 2019 la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos no se ha reunido ni una sola vez ni consta que haya llevado a cabo trabajo alguno. ¿Entiende la Presidencia de esta Comisión que se están cumpliendo los objetivos para los que fue constituida la misma? ¿Entiende la Presidencia de esta Comisión justificados los gastos generados en concepto de complementos salariales a los miembros de la Comisión toda vez que no ha llevado a cabo, por el momento, trabajo alguno? ¿Tiene pensado reunirse en alguna ocasión antes del fin de la legislatura?