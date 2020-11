Con 'el 12' sería todo menos complicado

Todo hubiera sido muy diferente si Sergio Ramos hubiera marcado uno de los dos penaltis que lanzó. Saltar a cancha con el empate como objetivo no es como hacerlo con la obligación de derrotar a Alemania. Pero la noche suiza del sábado en Basilea no fue muy propicia, que digamos, a nuestros intereses y así nos vemos. Ganar por narices a los germanos es tarea ciertamente complicada y si, además, no se puede apelar al calor del 12...

No se nos cae de la cabeza el infortunio del sábado noche, pero hay que mirar al frente y habrá que recordar que España sabe a qué sabe ganarle a los teutones. Lo llevábamos todo muy controlado como líderes de grupo y ahora hay que apretar los dientes porque dos desaplicaciones como fueron el único punto de los seis librados en Ucrania y Suiza no son de recibo. Y es que a la selección española se le ha encasquillado el papel de visitante como prueba el año de ayuno.

No invita demasiado al optimismo el reciente papel de nuestro equipo, sobre todo cuando de vencer a los alemanes se trata. El equipo de Luis Enrique alterna las sensaciones y eso no ayuda. Trufa blancos y negros hasta darnos un gris decepcionante. Juega bien, pero sólo a ratos y con un defecto importante, el de no compatibilizar posesión y verticalidad. No sabemos si el responsable reincidirá en lo del ariete virtual, pero pensemos que se dio cuenta ya de su inocuidad.

En Basilea, las cosas mejoraron de forma indudable cuando entró Morata para multiplicarse la mejoría con la aportación de Gerard Moreno. Se estuvo a punto de revertir la situación, pero tras ver lo que pasó con Sergio Ramos desde los once metros no parecía posible la plena felicidad. Un dolor que la Cartuja no abra sus puertas, ya que esa apertura conllevaría un calor ambiental que en Sevilla se convierte en especial plataforma de lanzamiento para superar complicaciones.