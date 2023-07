Hace unos días se conoció el avance de resultados del informe español del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora 2021 (PIRLS, en sus siglas en inglés), elaborado por el ministerio de educación …, realizado con estudiantes de 4º curso de Educación Primaria (9 y 10 años de edad) y, aunque las comparaciones son odiosas, sobre todo para uno de los comparados, hay una bajada del rendimiento en comprensión lectora en España, respecto al anterior estudio, en 2016.

Tras esa caída, de 7 puntos, de 528 a 521, el alumnado español queda por debajo del promedio total de la Unión Europea (528) y del promedio OCDE (533).

Por si lo anterior fuera poco, en “sacar conclusiones de lo leído” la puntuación de los alumnos españoles está 7 puntos por debajo del promedio total de la Unión Europea y 49 puntos por debajo del país con mejor rendimiento en estos procesos, que es Irlanda.

No tengo ni idea de qué pensarán los padres, pues no tengo relación con los que tienen hijos de esa edad. Puede que les preocupe el hecho de que las puntuaciones hayan bajado, pero también puede ser que les preocupe que sus hijos hayan descendido puestos en la comparación anterior.

Pero, en el buen sentido de la expresión, yo a lo mío. Y lo mío es, como casi siempre, interesarme por los porqués. El fundamental lo veo inmediato: ¿por qué no mejora la comprensión lectora?, y yo mismo me contesto: pues porque los maestros no enseñan a los niños a comprender. Actualmente, y no lo digo yo, sino que lo he leído en un artículo de The Conversation, “la actuación docente suele estar muy centrada en la lectura en voz alta y en la realización de preguntas de baja complejidad cognitiva muy orientadas a la verificación o recuperación de información que aparezca explícitamente en el texto.” O sea que después de la lectura, las preguntas que les hacen los maestros a los niños es algo así como ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Ahora bien, si los docentes se han formado correcta y convenientemente en las universidades y los responsables de la administración educativa inspeccionaran y corrigieran lo que perjudica a los niños, en vez de hacer políticas bananeras en las escuelas, tanto los maestros como los padres se sentirían orgullosos de la educación que están recibiendo los niños, o ¿es que en Irlanda los niños nacen sabiendo lectura comprensiva? Hacen lo que se llama la educación en el esfuerzo, que empieza por aprender a leer y escribir bien, que es lo que se hacía en este país antes llamado España, en el que alguien dijo de la educación, parafraseando a Fernán Gómez: ¡a la mierda!