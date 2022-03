La comunicación subyacente

Por definición, propaganda equivale a manipulación de las masas, a selección interesada de información, máxime en tiempos de guerra. Solo es útil aquello que mueve consciencias en la dirección adecuada. El resto se deposita en el anonimato, como un sustrato cada vez más remoto, para diluirse en olvido. Ese procedimiento, clásico y universal, sin embargo, en los últimos tiempos tiene sus fugas. Las redes son lugar propicio para las emboscadas comunicativas, pero también ofrecen beneficios insospechados. Hoy no es tan fácil ni inmediato sepultar la información desechable. Siempre queda un resquicio que puede filtrarse y expandirse hasta quién sabe dónde. La guerra en Ucrania ofrece una demostración fidedigna de ese nuevo escenario comunicativo. Por momentos, no se sabe si hay guerra (en singular) o varias guerras encontradas, unas más evidentes que otras. Resulta que el Batallón Azov, de ideología nazi confesa, está empleando parte del armamento europeo en ajusticiar a sus compatriotas inconvenientes. Parece que no es una excepción aislada. Cuando salió la noticia de que en Ucrania se practicaba el cribado racial para evacuar a la población civil me pareció una fake news. Desgraciadamente, la verifiqué en la prensa internacional.

Ese batallón neonazi combate junto con las Unidades de Defensa Territorial, una milicia popular, integrada también en el ejército ucraniano. En ellas participan los herederos del Ejército Negro de Nestor Majno, el brazo armado de la mayor federación de comunas campesinas que ha conocido la historia contemporánea. Su credo anarquista es el de sus camaradas rusos, exiliados hasta ahora en Ucrania. Comparten enemigo y renuncian a identificarse con cualquier bandera.

En Rusia Putin cuenta con sus detractores, no siempre difundidos en los medios occidentales. Los descendientes del viejo PCUS están en contra de las acciones militares en Ucrania, aunque poco más se sabe de ellos. Solo tímidamente aparecen testimonios de vínculos entre ucranianos y rusos por encima de la guerra. Como sucedió en los Balcanes, aquí también existen los hijos de matrimonios mixtos, las amistades de décadas, los deportistas castigados por las acciones de otros. Incluso hay mensajes que nunca se ha producido, pero que sin embargo existen pertinazmente. El dinero sigue en su sitio, protegido por la exquisita neutralidad suiza, la misma que salvaguardó el de los nazis, el de los dictadores del mundo, el de los monarcas corruptos.