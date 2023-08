Qué fue del concejal Juanjo Alonso

Casi todos los que han salido de alguna administración han acabado encontrando acomodo en otra. De ahí que sorprenda que todavía hoy el que fuera concejal de Deportes y luego de Hacienda del Ayuntamiento, Juanjo Alonso, no haya encontrado un hueco en las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Pero no se impacienten, que según los datos que nos llegan a no tardar el señor Alonso dispondrá de un hueco en el organigrama que los populares controlan en los distintos organismos provinciales, locales o andaluces. Toca sólo esperar.