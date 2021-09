La concejala cabreá

Uno pensaba que en Moguer todo era Juan Ramón Jiménez y no deja de asombrarse de que en esa localidad tan poética haya burros aún más bestias que el dulce Platero, que era todo de algodón, que no llevaba huesos. Pues no. Había, porque habrá dimitido o la habrán hecho dimitir, una concejala nada poética y nada plateresca. Resulta que a la tía le llega el recibo de la luz y coge tal cabreo que saca un video insultando al Presidente del Gobierno, cagándose en sus muertos y deseándole la muerte a él y a su familia, de ahí para arriba. Al verlo, me acordé de cuando, en mi niñez, mi abuela me decía que no pusiera el sello de las cartas con Franco boca abajo, que nos metían en la cárcel. Y de cuando mi abuelo gritaba me cago en Franco, me cago en Dios, la blasfemia más grave en aquellos tiempos -no por Dios, que también, sino por Franco- y mi abuela le hacía callar porque lo podían oír los vecinos.

Y pensé también que qué bien, lo que hemos avanzado con la democracia en educación y cultura. Ahora puedes insultar al Presidente del Gobierno por las redes y no pasa nada. No puede decir lo mismo el colectivo LGTBI, con más de setecientas agresiones en lo que va de año, por ejemplo, la de Samuel Luiz, en La Coruña, que lo mataron de una paliza. Del insulto a la agresión no hay más que un paso. Sobre todo porque el insulto, la agresión verbal, no es más que un sucedáneo de la agresión física, que es lo que de verdad desea el que insulta. Los avances en tolerancia y solidaridad, en el respeto a los demás, incluido el Presidente del Gobierno, están sufriendo un notable retroceso en España.

Naturalmente, en Canal Sur no dijeron nada de lo de la concejala de Moguer. Pero el video puede consultarse en YouTube. Este es un ejemplo de la pedagogía que hacen los políticos de derecha y de extrema derecha, de cómo la veda que abren ellos insultando al Presidente y al Gobierno, llamándolo mentiroso y diciendo que no se fían de él, puede derivar en extremismos de los suyos, gentes menos instruidas que ven cómo el insulto -o el acoso a la vivienda de Pablo Iglesias, pongamos por caso- sale gratis.

Bueno, pues esta es la Educación que hemos recibido y la que hemos transmitido a nuestros hijos. La que les hemos dado, una reforma educativa tras otra, a los jóvenes actuales. La que explota la extrema derecha. La misma que transmite a sus hijos la furibunda concejala de Moguer con ese video.