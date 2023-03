El concepto imperialista

No debemos confundir un país que sea un Imperio, con un país imperialista: Un país puede ser iimperialista, sin ser el mismo imperio en su estructura geográfica, es el caso de la Inglaterra victoriana, que fue imperialista ya que desbordó de sus fronteras imponiéndose militarmente a países más débiles para utilizarlos como fuentes de materias primas y consumidores de sus industrias, Francia igualmente junto a Inglaterra, fue país Imperialista en el siglo 19, estos dos países perdieron este estatuto finalizada la 2ª da Guerra Mundial. A partir del 1945, USA, sacando experiencia de la Historia no se empleó a recuperar las colonias inglesas o francesas con los matices concebidos por estos países, US fue más sutil, evitó las guerras de emancipación de las colonias, pero financió las guerras coloniales, endeudando en particular a Francia, lo que la obligaba a someterse a las políticas financieras y comerciales dictadas por US. En el 1945, USA empezó su reino a escala mundial, sometía a un Japón destruido, una Alemania destrozada y dividida en dos, una Italia vencida y sometida, una Francia arruinada y semi destruida, pero con una Burguesía nacionalista arrogante pero débil ya que muy dividida. Fue en estas condiciones históricas, resumidas que USA impuso el FMI, el Banco Mundial, las reglas del comercio internacional con el $US, para culminar US, designando el "peligro comunista" de una URSS devastada, empobrecida y con una población mermada, US creó la OTAN. En realidad, US amarraba bien al occidente europeo a su carruaje, para asegurar este conjunto de medidas US, aconsejado por Dwight Eisenhower, el presidente US, Harry Truman el 25 de Julio del 1945 acordó crear una red de bases militares que garantizasen la perennidad de sus políticas financieras y de su dominio sobre la economía mundial, en Alemania, asentó 119 ligadas a EUCOM, a SACEUR y la AfriCOM, el centro de mando más importante está situado en Wiesbaden Erbenheim. Otras 750 bases están situadas fuera de su territorio, principalmente cercando a China y Rusia y 745 Bases están repartidas sobre el territorio US. Esta red de bases, son un peso importante para la economía de US, pese a que en parte financiadas por sus aliados. 74 años después de su nacimiento, la República Popular de China, se ha convertido en un Gigante industrial, sus exportaciones del 2021 fueron de 3

Mil 553 Millares 51 Mil Millones de $US (1 Millar= Mil Millones), es decir aumentaron de un 30,17% en relación al 2020, lo que supone un aumento de 571 Millares de $US en el 2021 comparado al valor exportado en el 2020, China exportó hacia la UE, mercancías por un valor de 472 Millares de Euros ( datos de COMTRADE, de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional). La UE y USA reciben 1/3 parte del total de las exportaciones de China, pero esta exportación es de productos farmacéuticos, electrónica, tierras raras, componentes electrónicos para el automóvil eléctrico y ordenadores, las industrias de la UE están en dependencia de los productos que se fabrican en China, sancionar a China seria la ruina total para la economía de occidente. Pese a las sanciones. Rusia, ha vendido a la UE en el 2022, mercancías por un total de 258 Millares de Euros y comprado a la UE por un valor de 143 Millares de Euros productos tecnológicos. Mientras tanto en Wall-Street el sector financiero de USA se enfrenta desde el 10 /03/ a un posible "Cracs" financiero, cuyas consecuencias pueden ser nefastas, para las fragilizadas economías Occidentales.