No es confrontación; es financiación

Cuando faltan apenas unos días para terminar este año tan complicado para todos, Almería sigue siendo objeto del ninguneo de Sánchez e Iglesias, que continúan sin enviar un solo euro al Ayuntamiento en concepto de ayudas COVID. Desgraciadamente, tenemos al gobierno más antimunicipalista de la historia reciente de España, que ignora su deber de aprobar los fondos Covid-19 de ayudas incondicionadas para municipios y provincias en este 2020, lo que supone a corto plazo dejar en la estacada a miles de ciudadanos que dependen de sus Ayuntamientos para llegar a fin de mes. Pero no quiero ser negativo. Si de verdad Sánchez y sus ministros tienen voluntad de ayudar a las Entidades Locales, aún tienen tiempo de llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto que dé luz verde a las ayudas a municipios y provincias para 2020, que cada vez son más urgentes. Y esto no es una búsqueda de confrontación, sino una simple y urgente necesidad de financiación, porque la mayoría de ayuntamientos, entre ellos el de Almería, han tenido que reorientar y modificar su política financiera para poder hacer frente a los gastos extraordinarios que ha motivado la pandemia. Desde las ayudas directas a la renuncia de ingresos fiscales hasta las partidas para la desinfección de calles, colegios y centros de salud. Como Alcalde de Almería, me veo en la obligación de compartir mi preocupación por la situación de asfixia financiera a la que podemos vernos sometidos muchos ayuntamientos si el gobierno de coalición no reacciona. La situación es tan grave que desde la Federación Española de Municipios y Provincias ya se han anunciado movilizaciones como respuesta al desprecio de Sánchez e Iglesias a las entidades locales que estamos siendo la primera línea de contención en la batalla social y económica contra el virus. Y esto no es una cuestión de siglas o de partidos, sino de supervivencia para miles de negocios y pequeñas empresas y para evitar las colas del hambre que ya se están produciendo en muchas ciudades. Exigiremos, por tanto, que el Gobierno cumpla la promesa de los famosos 3.000 millones de euros prometidos para ayudas incondicionadas a los municipios, que tienen que servir para paliar la caída de ingresos de entre un 15 y un 20% que estamos sufriendo como consecuencia de los gastos extraordinarios derivados de la situación creada por la pandemia. El Gobierno no puede seguir dando la espalda a los almerienses.