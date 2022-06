Todo tiene consecuencias

Sé que hay casos en los que concurren tantas y tan variadas circunstancias que se pueden convertir en tremendamente atractivos para cualquiera, pero que lo de primar el negocio de la noticia morbosa frente a la intimidad de las personas opere en unos casos y en otros no, no tiene justificación alguna. Para exponerlo, dos ejemplos actuales: Uno, el del enfrentamiento judicial de Johnny Depp y Amber Head a raíz de un artículo de ella relativo a una situación de malos tratos y publicado en el The Washington Post en el que no se mencionaba expresamente a Depp pero que tanto Depp como, al final, el jurado han considerado que sí se refería a él y que lo en él denunciado era falso. Un juicio completamente televisado, un asunto explotado hasta la saciedad por muchos medios y una intimidad anulada. Y, el otro, un caso patrio, el del actor Luis Lorenzo y su mujer que, al día de la fecha, están acusados de matar a la tía anciana de ella. Está en investigación pero jamás había habido tantas fotografías de Lorenzo en los medios. Y es que, en ambos casos, el ciudadano ajeno a tales personas y hechos ha tenido opción de conocer no solo los detalles del suceso sino también una ingente cantidad de información personal de las partes irrelevante para el caso. Y, así, ya todos sabemos, o podemos saber, cosas personales de Depp, de Head, de Lorenzo y de Palomino, tanto como pareja como individuos, tanto de su presente como de su pasado, y todo ello sin que, en los hechos que les han llevado a ser noticia, exista tan siquiera un potencial peligro para otros individuos que justifique que quien eche un rato en los medios o las redes sociales conozca antiquísimas miserias guardadas en las mochilas de estas personas.

Pero luego vemos que, en otros muchos casos de los que se da noticia y que podrían suscitar en la sociedad el mismo interés o aún más, mediando en ellos incluso ese potencial peligro para personas que, simplemente, se crucen en el camino de sus autores, prima excepcionalmente el respeto a la intimidad hasta el punto de que ni una sola imagen de los condenados se hace pública. Y habrá quien considere que el hecho de que los protagonistas de esos dos casos sean personas del mundo del espectáculo hace de suficiente justificación para proceder, sin reparo ni medida, a la retransmisión de lo que les vaya aconteciendo, de los testimonios que se vayan dando y de lo que la investigación pueda ir conociendo, casi como si fuese una obligación hacerlo, pero no lo es y el daño que se puede causar a esas personas, y a sus hijos, en todos los ámbitos de su vida puede ser irreparable; ¿o es que Luis Lorenzo, si finalmente la investigación no arroja delito, tendría ya algún tipo de recorrido en el mundo del espectáculo?, ¿o es que Amber Head, como ya le ocurrió a Johnny Depp al inicio de este caso, no va a ver afectada su proyección profesional?. Respeto y prudencia.