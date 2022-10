Tengo que contarlo

S I digo que tenemos el entorno preñado de problemas, alguien me puede preguntar si me ha costado mucho esfuerzo llegar a esa conclusión. Si afirmo que estamos en una sociedad "muy materializada", me podrían repetir la pregunta. Así que, como ayer mañana pasé un buen rato y contemplé una escena que me ha hecho reafirmarme, una vez más, en que "la vida merece la pena", quiero compartir mi alegría.

Primero estuve en la feria de libros usados que hay en Recoletos, donde compre un libro de Valle Inclán, y no me da vergüenza decirlo, 3 novelas de Marcial Lafuente Estefanía. Magnífico ingeniero que supo sobrevivir a las depuraciones políticas.

Y estando tan cerca del Café Gijón, no pude evitar ir a tomarme un café al mismo. Estando en ello, llegó un hombre mayor con su madre, sentada en una silla de ruedas que no movía ni piernas ni brazos. Una coca cola para él y un helado para ella. Con qué tranquilidad le daba el helado. Con cuánto cariño le limpiaba la boca. Con qué paciencia esperaba. ¡El amor existe en esta sociedad!