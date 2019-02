Todos contentos, desde los que se declaran novios de la muerte en sus aguerridos cantares, hasta los separatistas más tenaces. El contenido de los presupuestos era lo de menos, lo importante era hacer causa común para votar en contra de su aprobación con el único objetivo de poner a Pedro Sánchez en un brete. Con los presupuestos aprobados se le daba la oportunidad al presidente del Gobierno de culminar su mandato, lo cual era un peligro tanto para la unidad de España según los partidarios de aplicar el 155, como para conseguir que Cataluña sea independiente según los nacionalistas catalanes. A ver cómo lo pillas. El caso era echar a Pedro Sánchez del Gobierno y en eso estaban todos de acuerdo aunque no hubiera un pacto firmado con relatores por medio, que puñetera falta hace firmar un papel cuando, desde la distancia, funciona la telepatía. Aunque no tenían muy claro que la cosa funcionara - el Gobierno se podría haber mantenido con los presupuestos prorrogados- había que dar un paso al frente en amor y compaña y han ganado la batalla. Por el momento se produce el derribo de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones que se celebrarán el 28 de abril. No son pocos los que celebran en las redes sociales el triunfo del tripartito de la derecha y de los separatistas catalanes. Como la mayoría se desahogan con insultos sin exponer sus razones, no es fácil saber a qué comunidad antisanchista pertenecen. "Había que procesarlo e inhabilitarlo para toda la vida" o "A la cárcel ese traidor, no quedan apelativos para este chulo", son frases extraídas del facebook que no aclaran el motivo que cada uno tenga para arremeter contra el presidente del Gobierno. Sus autores pueden ser simpatizantes de los partidos del tripartito de la derecha porque Pedro Sánchez se ha vendido a los separatistas catalanes que quieren romper España, accediendo a las peticiones que aparecían en el manifiesto que se leyó en la Plaza de Colón. Pero también pueden ser fieles seguidores de los separatistas catalanes por aquello de que Pedro Sánchez se ha plegado a las exigencias del tripartito de la derecha no aceptando las reivindicaciones que figuraban en dicho manifiesto. Lo mismo da. El caso es que Casado, Rufián, Rivera, Campuzano y Tardá, cumplieron su objetivo y salieron tan contentos del hemiciclo. Más contento estará Abascal que ya tiene abierto el camino para ocupar un escaño tras las próximas elecciones. Lo dicho. Todos contentos.