Ni contigo ni sin tí

El Partido Popular ha perdido en estas elecciones más de la mitad de sus escaños obteniendo el peor resultado de su historia. De los 137 escaños que lograron los populares en 1916 se han quedado con 66, que no es cualquier cosa. Está visto y comprobado que la estrategia de Pablo Casado con la ayuda inestimable de Aznar desafiando con la mirada a quien se atreviera a llamarle la "derechita cobarde", ha resultado ser un fracaso estrepitoso. Ello ha dado lugar a que, de un día para otro, Pablo Casado haya caído en la cuenta de que su deriva hacia la derecha a remolque de VOX le ha traído malas consecuencias. Le faltó tiempo para convocar una rueda de prensa y marcar distancias con los que aspiraba a formar gobierno cuatro días antes de pegar el batacazo. Como si para cambiar de ideas bastase con colocarse una etiqueta, repartió credenciales situando a VOX en la extrema derecha, a Ciudadanos en una socialdemocracia disfrazada de liberal y al PP en el anhelado centroderecha. De sobra es conocida la verborrea de Pablo Casado cuando se desata y se va de lengua que, en este caso, arremetió contra Santiago Abascal diciendo que "debe mucho al PP del que ha estado cobrando de fundaciones, chiringuitos y mamandurrias hasta antes de ayer". Se refería, claro está, a la etapa de Abascal bajo la protección de Esperanza Aguirre que, para animar la fiesta, ha dicho: "Casado ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero". En cuanto a VOX, le ha faltado tiempo para entrar en batalla amenazando con romper los lazos en Andalucía y no prestar su apoyo a los presupuestos, si Pablo Casado no se retracta de lo dicho. Lo cual ha dado lugar a que Moreno Bonilla, salga al desquite y advierta al presidente de su partido que mucho cuidado con enfrentarse a VOX, que no está el horno para bollos. Feijó, por su parte se posiciona en la otra orilla y ha avisado a VOX de que no tienen cabida en Galicia donde "no necesitan profesores ni profetas". Así están las cosas en un PP que no sabe por qué camino tirar. Entre renegar de VOX para situarse en el centro y recuperar al electorado que no comulga con una derechización extrema, o establecer un pacto para formar gobierno donde necesiten sus votos de ultraderecha, le va a resultar al PP muy difícil mantener el equilibrio. Por una parte reniego de ti y por otra te necesito. Como la copla. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero