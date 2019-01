Bajo el control de Vox

Resulta que la recién nombrada consejera de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación del nuevo gobierno de Andalucía, Rocío Ruiz, perteneciente a Ciudadanos, en el año 2013 publicó un artículo en el que calificaba a las procesiones de Semana Santa como "desfiles de vanidad y rancio populismo cultural". Acto seguido el líder del partido ultraconservador Santiago Abascal amenazó con pedir su reprobación en la Cámara andaluza si el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, no la cesaba antes. La consejera ha reaccionado pidiendo disculpas por pensar de aquella manera hace cinco años y añade que semejantes palabras no representan lo que piensa ahora. Si lo dice será verdad que se ha convertido en devota de la Semana Santa y, en este caso, merecedora de que Santiago Abascal le haya otorgado su perdón. Lo grave es suponer lo que habría pasado si su opinión sobre los desfiles procesionales se hubiera mantenido firme y no coincidiera con los postulados de VOX. Mal andamos si para ser consejero, hasta el pensamiento tiene que someterse al control de Santiago Abascal. La opinión de Rocío Ruiz expresada en su artículo de 2013 es tan respetable como la que puedan tener quienes desfilan delante de un trono con una vara de mando y, ni la una ni la otra, invalidan a nadie para ejercer un cargo público. Una cosa es lo que personalmente uno piense y otra los deberes que se derivan del ejercicio de una función pública. Lo sé por experiencia. Cuando ejercí como concejal de Cultura en el Ayuntamiento organicé, como era mi obligación, actividades que demandaban colectivos con los que, en mi vida privada, no tenía la menor semejanza. Tratándose, en concreto, de los desfiles procesionales a los que se refiere la consejera, personalmente no me seducen en absoluto, pero como concejal de Cultura y teniendo en cuenta la atracción que despiertan en muchos ciudadanos, su interés bajo el punto de vista turístico y los beneficios que aporta a la hostelería, los promocionaba en la medida de mis posibilidades. A lo que nunca me habría sometido es a que nadie me impusiera la obligación de retractarme y renegar de lo que pienso. Mal comienzo en Andalucía si la sombra de VOX controla hasta lo que tienen que pensar cada uno de los consejeros del gobierno presidido por Juan Manuel Moreno. La España de charanga y pandereta/ cerrado y sacristía/ devota de Frascuelo y de María… ¿Eliminarán la figura de don Antonio Machado de los libros de texto?