Llevo muchos años, desde que con 10 iba al Estadio de la Falange a ver el Almería, intentando aficionarme al fútbol. Pero no hay manera. Sin embargo, hay un acontecimiento "futbolero", tal es el caso de la Liga Genuine Santander, que sigo con gran interés, es decir, el que se merece, y en cuya edición de este fin de semana pasado, los rojiblancos acabaron invictos en la sede de Vigo, con una victoria y dos empates. "Los jugadores que forma parte del equipo de la Liga Genuine Santander que promueve la Fundación de la UD Almería para personas con discapacidad intelectual volvieron a vivir una gran experiencia en una nueva sede de esta actividad que tuvo como escenario la Ciudad Deportiva del Celta de Vigo." Otro sí: "Más de 500 jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de 22 equipos se dieron cita en la Ciudad Deportiva del Celta, …. , Celta de Vigo, club que hizo de anfitrión en un evento con numerosas actividades paralelas para los participantes." Tampoco he copiado tanto, en extensión, ya que en intensidad sí que es bastante, pues testimonios directos me atestiguan lo bien que se lo han pasado los participantes. ¡Tres hurras por todos los que han regalado felicidad!