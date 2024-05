Hace años, no creo que sean la primera vez que me he acercado al tema, el ayuntamiento de Níjar, con Joaquín García al frente, intentó que la Junta le diera la posibilidad de poner en valor (como se dice ahora) algunos de los cortijos que se reparten en su término municipal, y que se ven afectados por los límites del Parque Natural. No estaban cercanos a la playa, si eso era lo que le preocupaba a los señores de Sevilla y sus lacayos en Almería, ni se iban a dedicar a crear hoteles, posadas o bares. El intento de Joaquín era la de recuperarlos y que sirvieran como centros culturales y sociales de muchas de las organizaciones que tenía en aquellos momentos el municipio.

No fue una sola vez cuando se intentó. Pero siempre el ayuntamiento tropezó con la misma piedra. Los cortijos abandonados desde hacía décadas deberían quedarse como estaban. Debe ser que, a esa lejana Sevilla de la Junta, y a sus paniaguados de Almería, si algo les ponía en aquellos años era ver la ruina de estos cortijos, los muros caídos, la soledad de sus piedras, la sequedad de sus tierras, la pobreza de sus gentes.

Han pasado los años, y si quieren que les diga, pienso que nada o casi nada ha cambiado. Bueno sí, vemos en los cuellos de los que ahora mandan desde esa madrastra lejana los mismos collares, los tics conocidos, las palabras copiadas, los mensajes escuchados a lo largo de casi cuarenta años. Se han dado tímidos movimientos, solo eso, pero llenos de temor ante los grandes poderes que se esconden en los grupos que siguen siendo los lacayos conocidos por estas tierras.

El hotel que se quiere construir a unos kilómetros de la hermosa playa de los genoveses, recuperando un viejo cortijo, se ha encontrado con la negativa de esas poderosas fuerzas que tienen acojonados a los políticos peperos que dicen mandar en Sevilla, y por si tuvieran un ápice de valentía, cuestión esta de la que se duda en Níjar, en el congreso de los leones, de las vacaciones de sus señorías y en el que manda el burlador de España con el catalán huido de la justicia, y algún terrorista condenado en su día, los de Sumar han llevado el expediente del hotel para que la recuperación del hotel no se convierta en realidad.

La Diputación provincial quiere hacer en el Cortijo del Fraile lo mismo que quiso hacer en su día un alcalde de Níjar, Joaquín García, en otros cortijos derruidos de la zona. Y la pregunta sería: ¿Se lo van a permitir ese grupo de señores que desde Sevilla y Almería se creen los putos amos del parque natural?