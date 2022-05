L A ministra de transportes ha dicho en la radio que: "el Rey Juan Carlos debe someterse a la ciudadanía" que me ha traído a la memoria otras frases, tales como: "Se torea como se es", "al toro hay que irle en corto y por derecho", del mundo del toro. El hecho de que suenen a tópico, no implica que no sean ciertas.

En el Derecho, también hay frases del mismo tipo, tales como: "no se puede hacer dejación de derechos", "no se puede juzgar lo mismo dos veces", "hay que acatar las sentencias" así como: "el gobierno está para gobernar y los jueces para juzgar".

Digo yo que, si Juan Carlos puede andar por toda España sin cuentas pendientes con la Justicia, no quiero ni escuchar lo de someterse a la ciudadanía. Me da pánico. Me ha recordado los malditos juicios populares que, antes de la muerte del general, un personaje de la política actual defendía, en determinadas reuniones, que "había que celebrar públicamente en la Puerta de Purchena para todos los represores habidos en la dictadura del general". "¡ Miremos p'alante!".