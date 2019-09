La cosa pública

Me gustan los apolíticos, como una especie digna de estudio pormenorizado. En primer lugar, porque polis significa ciudad en griego, de donde proviene etimológicamente la palabra política. Cosa pública, ciudadano: persona que vive en una ciudad. Es muy curioso escuchar a una persona, que afirma no entender de política y no ser de ningún partido, dar su opinión sobre temas de estado, posicionarse contra las decisiones de un gobierno de una u otra ideología, y todo ello para, desde su pretendida imparcialidad, dar mayor credibilidad a sus opiniones. Actualmente se ha venido jugando por parte de algunas formaciones políticas de nuevo cuño, con esa idea de "transversalidad", para recoger votos de uno y otro lado, como si tras las mismas hubiese una esencia más pura que en los partidos tradicionales y con más historia en este país. Nada más alejado de la realidad, y eso se ha podido comprobar de forma palmaria y contundente, tras las últimas elecciones, tanto locales, como autonómicas. Aquellos partidos que se presentaron como "transversales", que negaban la existencia actual de las ideologías, que cautivaron a tantos ciudadanos desafectos de los partidos con historia, tras la crisis económica y de valores sufrida en los últimos años, subyugados por la idea esperanzadora, de que traerían un periodo nuevo de prosperidad y mayor justicia social, han resultado un fiasco. En la primera ocasión que se ha presentado, los nuevos partidos han actuado como lo que son cada uno de ellos. Las derechas, desde las distintas siglas con las que se han presentado a las elecciones, se han unido, como estaba previsto, más allá de la declaración de intenciones de sus líderes, para confundir al electorado. Los partidos de izquierda, mal que les pese a algunos, que lo negaron hasta la saciedad, con el fin de conseguir votos de desencantados, se matan por los rincones. Y lo peor no es eso, sino el lamentable espectáculo que se da a la ciudadanía, que ha confiado en ellos su futuro. Se ha "levantado el velo", y tras los slogans panfletarios de algunos líderes, con conocimientos sociopolíticos, utilizados para su provecho, y de espaldas a los intereses de los ciudadanos que confiaron en ellos, se visualizan unos intereses personales y políticos muy definidos, tanto, que da miedo. No es la oscuridad una buena estrategia en política, no es buena. Los ciudadanos, cada vez tienen mayor información y memoria, y es muy fácil seguir el rastro de una mentira demagógica. En primer lugar, ha quedado claro que las ideologías no han muerto, están muy vivas. En segundo lugar, que todos los ciudadanos tenemos información suficiente para entender de política, no hay "apolíticos". Y por último, que con la "cosa pública" no se juega. Tanto si se vota, como si no, decidimos el futuro de nuestro país, por acción u omisión.