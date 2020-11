El ritmo de los acontecimientos, el trajín de la vida, hace que nos paremos poco a reflexionar sobre el porqué de las cosas. Esta semana, el presidente de la Junta de Andalucía ha inaugurado el Hospital Materno Infantil -tras su decisión de cerrar, unos días antes, el hospital de la Cruz Roja- y allí le preguntaron que para cuándo el hospital de Roquetas.

¿Se han preguntado por qué ha inaugurado ahora el Materno Infantil? ¿Por qué ha cerrado el Hospital de la Cruz Roja? ¿Por qué no han empezado aún el hospital de Roquetas de Mar? Vamos a acercarnos al porqué de estas cosas.

Para situarnos, recordemos que el Hospital Materno Infantil está en funcionamiento desde diciembre del año pasado, gracias a las obras que ejecutó y concluyó -tras sortear la anterior crisis económica- el gobierno de Susana Díaz.

Ahora, un año después de la apertura del Materno Infantil, en el peor momento de la pandemia, cuando la sanidad vive un absoluto caos, el presidente andaluz decide montar el 'show' de la inauguración del Materno para tapar su mala gestión sanitaria.

Por otra parte, cerrar un hospital como el de la Cruz Roja en plena pandemia no se le ocurre ni al que asó la manteca. ¿Y por qué lo cierra Moreno Bonilla? Para ahorrarse personal. Trasladan el personal de la Cruz Roja a Torrecárdenas, se reorganizan y dejan de contratar a más de 100 profesionales de manera permanente para Almería. Ese es el porqué del cierre de la Cruz Roja.

De otro lado, está el porqué no han empezado el hospital de Roquetas de Mar desde que se firmó el primer protocolo allá por 2005. Roquetas de Mar, a día de hoy, no tiene hospital porque en 15 años Amat no ha querido, como lo demuestra el que, a la empresa que tenía que darle el dinero al Ayuntamiento para construirlo a cambio de beneficios urbanísticos, nunca le han exigido las garantías económicas para responder puntualmente de esta obligación.

Gabriel Amat nunca ha licitado la construcción del hospital, como había firmado que iba a hacer y llegó a presupuestar. No ha reclamado en una década pago alguno a la empresa, ni siquiera el dinero gastado en el proyecto del hospital, y no ha adquirido todos los terrenos necesarios. ¿Por qué? Tendrá que explicarlo y, entonces, tal vez estemos más cerca de conocer el porqué de las cosas.